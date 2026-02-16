Šorttrekistei Felzebūrai otrais zelts olimpiskajās spēlēs; šveicietis Meilārs triumfē slalomā
Par Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu čempioni 1000 metru distancē sievietēm pirmdien kļuva Nīderlandes sportiste Ksandra Felzebūra, tādējādi izcīnot savu otro zelta medaļu šajās olimpiskajās spēlēs.
Felzebūra, kura triumfēja arī 1000 metru distancē, finišēja minūtē un 28,437 sekundēs. Aiz līderes 0,086 sekundes finišēja kanādiete Kortnija Saro, kura 1000 metru distancē izcīnīja bronzu.
Bronzas medaļu ieguva Dienvidkorejas sportiste Kima Gilli, kura finišēja pēc minūtes un 28,614 sekundēm. Pirms četriem gadiem par Pekinas olimpisko spēļu čempioni šorttrekā 1000 metru distancē sievietēm kļuva Suzanne Šultinga no Nīderlandes, aiz sevis atstājot Mindžongu Čoi no Dienvidkorejas un beļģieti Hanni Desmē.
Par Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu čempionu slaloma disciplīnā kļuva Šveices kalnu slēpotājs Loiks Meilārs. Šveicietis pirmajā braucienā sasniedza otru labāko laiku, bet otrajā braucienā bija ātrākais. Viņa rezultāts divu braucienu summā bija minūte un 53,61 sekunde.
Sudraba medaļu izcīnīja Fabio Gštreins no Austrijas. Pēc pirmā brauciena viņš bija trešajā vietā, taču otro braucienu veica vienādā laikā ar līderi Meilāru, summā atpaliekot 0,35 sekundes. Trešajā vietā, no līdera divu braucienu summā atpaliekot 1,13 sekundes, bija norvēģis Henriks Kristofešens. Pirmā brauciena uzvarētājs norvēģis Atle Lī Makgrāts otrajā braucienā nefinišēja.
Pirms četriem gadiem Pekinas olimpiskajās spēlēs zelta medaļu izcīnīja Francijas kalnu slēpotājs Klemāns Noels, kurš Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs otrajā braucienā nefinišēja pēc tam, kad pirmajā braucienā sasniedza septīto labāko rezultātu. Savukārt otrajā un trešajā vietā Pekinā bija attiecīgi austrietis Johaness Štrolcs un norvēģis Sebastians Foss-Sūlevogs.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.