Jaunā formāta NBA Zvaigžņu spēlē uzvar ASV spīdekļi, Edvardss vērtīgākais spēlētājs
Par Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) Visu zvaigžņu spēles vērtīgāko spēlētāju jeb MVP svētdien tika atzīts Minesotas "Timberwolves" uzbrucējs Entonijs Edvardss.
Finālā, kurā tikās ASV Zvaigžņu komanda ar ASV Strīpaino komandu, Edvardss guva astoņu punktus, palīdzot Zvaigžņu komandai uzvarēt ar 47:21. Edvards gan nebija rezultatīvākais spēlētājs Zvaigžņu komandas rindās, deviņus punktus gūstot Tairīsam Maksijam, bet astoņus - arī Četam Holmgrenam. Pretinieku rindās sešus punktus guva Donovans Mičels, bet piecus - Lebrons Džeimss.
Šajā gadā NBA Visu zvaigžņu spēlē piedalījās trīs komandas - divas amerikāņu, veidotas no NBA Austrumu un Rietumu konferences labākajiem spēlētājiem, un viena Pasaules komanda. Vienības tikās katra ar katru, un labākās divas spēlēja finālā.
"Man patika šis formāts," pēc MVP balvas saņemšanas sacīja Edvardss. "Domāju, ka tas lika sacensties. Ir trīs komandas un jāspēlē pa 12 minūtēm ar katru. Tas bija labi." Pirmajās spēlēs Zvaigžņu komanda ar 37:35 pieveica Pasaules vienību un ar 40:42 zaudēja Strīpainai komandai, kas pārējās pasaules zvaigznes apspēlēja ar 48:45.
Jau ziņots, ka dienu iepriekš NBA Visu zvaigžņu spēles tālmetienu konkursā uzvarēja Portlendas "Trail Blazers" aizsargs Demjens Lilards, "slam dunk" konkursā nepārspēts palika Kešeds Džonsons no Maiami "Heat", bet meistarības konkursā uzvarēja Ņujorkas "Knicks" vienība, kuras rindās bija Karls-Entonijs Taunss, Alans Hjūstons un Džeilers Bransons.
NBA 75. Visu zvaigžņu ("All Star") spēles pasākumi norisinājās Losandželosas "Clippers" mājvietā "Intuit Dome" arēnā.