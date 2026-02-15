Ar olimpisko rekordu 500 metru distancē triumfē Nīderlandes ātrslidotāja Koka
Par Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu čempioni 500 metru distancē svētdien kļuva Nīderlandes ātrslidotāja Femke Koka, kura sasniedza jaunu olimpisko rekordu.
Koka, kura 1000 metru distancē ieguva sudraba medaļu, finišēja 36,49 sekundēs, par 0,45 sekundēm labojot iepriekšējo olimpisko rekordu, kuru 2018. gadā Phjončhanas olimpiskajās spēlēs sasniedza Japānas ātrslidotāja Nao Kodaira.
Otrajā vietā palika Juta Lērdama, kura ar jaunu olimpisko rekordu uzvarēja 1000 metru distancē. Lērdama 500 metru distancē finišēja 0,66 sekundes aiz savas tautietes.
Bronzas medaļu izcīnīja Japānas ātrslidotāja Miho Takagi, kura Milānā arī 1000 metru distancē bija trešā ātrākā. Viņa līderei zaudēja 0,78 sekundes.
Pirms četriem gadiem Pekinas olimpiskajās spēlēs 500 metru distancē uzvarēja amerikāņu ātrslidotāja Erīna Džeksone, aiz sevis atstājot Takagi no Japānas un Krievijas Olimpiskās komitejas (ROC) pārstāvi Agelinu Goļikovu.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.