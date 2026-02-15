Caune pusmaratonā Barselonā debitē ar jaunu Latvijas U-23 rekordu
foto: EPA/Scanpix
Latvijas skrējēja Agate Caune.
Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Latvijas skrējēja Agate Caune svētdien pusmaratona sacensībās debitēja ar jaunu Latvijas U-23 rekordu, vēsta Latvijas Vieglatlētikas savienība (LVS).

Svētdien Barselonā notikušajā pusmaratonā latviete finišēja 43., distanci veicot vienā stundā 15 minūtēs un 42 sekundēs. Kopš 1995. gada U-23 rekords - viena stunda 16 minūtes un 41 sekunde - piederēja Jeļenai Prokopčukai (tolaik vēl Čelnovai).

Caunes rezultāts ir piektais visu laiku labākais starp Latvijas pusmaratona skrējējām.

