Itāliete Brinjone izcīna savu otro zeltu Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs
Itāliete Federika Brinjone izcīnīja otro zelta medaļu Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs, svētdien triumfējot milzu slaloma disciplīnā.
Pirms tam kalnu slēpotāja, kura pērn aprīlī sacensībās piedzīvoja kritienu un vairākās vietās lauza kāju, uzvarēja arī supergiganta disciplīnā.
Milzu slaloma pirmajā braucienā Brinjone uzvarēja, taču otrajā braucienā sasniedza tikai 14. labāko rezultātu, tomēr divu braucienu summa divas minūtes un 13,5 sekundes bija pietiekama uzvarai.
Sudraba medaļu milzu slaloma disciplīnā izcīnīja Pekinas olimpisko spēļu čempione milzu slaloma disciplīnā zviedriete Sāra Hektore, kura no uzvarētājas atpalika 0,62 sekundes. Ar tādu pašu rezultātu divu braucienu summā finišēja arī Tēa Luīse Stjernesunna no Norvēģijas, izcīnot dalītu otro vietu. Bronzas medaļa šajās sacensībās netika pasniegta.
Pirms četriem gadiem Pekinā aiz Hektores palika Brinjone, savukārt bronzas medaļu izcīnīja šveiciete Lara Guta-Berami.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.