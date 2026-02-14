Pasaules čempione ASV pieveic Latvijas nākamo pretinieci Dāniju
Latvijas vīriešu hokeja izlases pretiniece olimpisko spēļu grupas pēdējā spēlē Dānija sestdien savā otrajā mačā piedzīvoja zaudējumu. Dāņi C apakšgrupas spēlē ar rezultātu 3:6 (2:1, 1:3, 1:1) zaudēja ASV.
Jau spēles otrajā minūtē pēc Nika Olesena metiena ripa rikošetā nonāca ASV izlases vārtos, bet pāris minūtes vēlāk Mets Boldijs apveda dāņu vārtus un panāca 1:1. Cīņas 12. minūtē Nikolass Jensens izdarīja metienu no viduszonas un pārsteidza amerikāņu vārtsargu Džeremiju Sveimenu, panākdams 2:1.
Otrā perioda vidū pēc uzvarētiem iemetieniem vārtus guva Breidijs Tkačaks un Džeks Aikels, un rezultāts kļuva jau 3:2 ASV labā. Divarpus minūtes pirms trešdaļas beigām aizsargs Noa Hanifins pieslēdzās uzbrukumam un nostiprināja ASV izlases vadību, bet 2,6 sekundes pirms došanās pārtraukumā 3:4 panāca Filips Brūgisers.
Pēdējās trešdaļas astotajā minūtē Džeiks Gencels izmantoja dāņu nogurumu aizsardzībā un panāca 5:3, bet nepilnas sešas minūtes pirms pamatlaika beigām Džeks Hjūzs ar ripu trāpīja pretinieku vārtsargam Madsam Sogordam, no kura tā nonāca vārtos - 6:3.
Metienu attiecība šajā spēlē bija par labu ASV - 47:21.
C grupā pēc divām spēlēm ASV ir seši punkti, Latvija un Vācija guvušas pa trīs, bet Dānijai nav punktu.
Olimpiskajā hokeja turnīrā A grupā spēkojas Kanāda, Čehija, Šveice un Francija, B grupā cīnās Somija, Zviedrija, Slovākija un Itālija, savukārt C grupā spēlē ASV, Vācija, Latvija un Dānija. Izslēgšanas turnīrā piedalīsies visas 12 izlases, labākajām četrām pēc grupu turnīra uzreiz nodrošinot vietu ceturtdaļfinālā.
Pēc 12 gadu pārtraukuma olimpisko spēļu turnīrā piedalās arī Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāji.