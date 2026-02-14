Domens Prevcs (foto: Scanpix / AP)
Citi sporta veidi
Šodien 00:35
Slovēnis Prevcs izcīna zelta medaļu tramplīnlēkšanā ar slēpēm no lielā tramplīna
Slovēnijas sportists Domens Prevcs sestdien kļuva par olimpisko čempionu tramplīnlēkšanā ar slēpēm no lielā tramplīna. Prevcs iepriekš sacensībās lēcienos no normālā izmēra tramplīna samierinājās ar sesto vietu, bet pēc tam izcīnīja zeltu komandu sacensībās.
Prevcs izpildīja 138,5 un 141,5 metrus tālus lēcienus, summā tiekot pie 301,8 punkta. Līderis pēc pirmā lēciena bija japānis Rens Nikaido, kurš lēca 140 un 136,5 metru tālumā, iekrāja 295 punktus un guva sudraba godalgu.
Bronzu izcīnīja polis Kacpers Tomasjaks, kuram bija 133 un 138,5 metrus tāli lēcieni, kā arī 291,2 punkti. 19 gadus vecais Tomasjaks sacensībās lēcienos no normālā izmēra tramplīna kļuva par vicečempionu.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.