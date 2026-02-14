Ceturtdien 1000 metros Krūzbergs izcīnīja piekto vietu, kas Latvijai ir vēsturē augstākā olimpisko spēļu šorttreka sacensībās.
2026. gada 14. februārī, 22:08
Roberts Krūzbergs olimpisko spēļu šorttreka sacensībās sasniedz pusfinālu 1500 metru distancē
Latvijas sportists Roberts Krūzbergs sestdien Milānā sasniedza pusfinālu olimpisko spēļu šorttreka sacensībās 1500 metru distancē. Ceturtdaļfināla slidojumā Krūzbergs pēdējā aplī nodrošināja pirmo vietu, apsteigdams itāli Tomasu Nadalīni.
Pusfinālā, kas notiks vēlāk sestdien, iekļuva pirmais trijnieks.
1000 metros Krūzbergs izcīnīja piekto vietu, kas Latvijai ir vēsturē augstākā olimpisko spēļu šorttreka sacensībās.
Krūzbergs olimpiskajās spēlēs startēs arī 500 metros. Reinis Bērziņš startēja tikai 1000 metros, nepārvarot ceturtdaļfinālu.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.