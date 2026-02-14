Roberts Krūzbergs olimpisko spēļu šorttreka sacensībās sasniedz pusfinālu 1500 metru distancē
foto: ZUMAPRESS.com
Ceturtdien 1000 metros Krūzbergs izcīnīja piekto vietu, kas Latvijai ir vēsturē augstākā olimpisko spēļu šorttreka sacensībās.
Citi sporta veidi

Roberts Krūzbergs olimpisko spēļu šorttreka sacensībās sasniedz pusfinālu 1500 metru distancē

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Latvijas sportists Roberts Krūzbergs sestdien Milānā sasniedza pusfinālu olimpisko spēļu šorttreka sacensībās 1500 metru distancē. Ceturtdaļfināla slidojumā Krūzbergs pēdējā aplī nodrošināja pirmo vietu, apsteigdams itāli Tomasu Nadalīni.

Roberts Krūzbergs olimpisko spēļu šorttreka sacens...

Pusfinālā, kas notiks vēlāk sestdien, iekļuva pirmais trijnieks.

1000 metros Krūzbergs izcīnīja piekto vietu, kas Latvijai ir vēsturē augstākā olimpisko spēļu šorttreka sacensībās.

Krūzbergs olimpiskajās spēlēs startēs arī 500 metros. Reinis Bērziņš startēja tikai 1000 metros, nepārvarot ceturtdaļfinālu.

Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.

Tēmas

Roberts KrūzbergsOlimpiskās spēlesReinis BērziņšŠorttreks

Citi šobrīd lasa