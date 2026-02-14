21 gadu ilgo NBA karjeru noslēdz par saspēles Dievu dēvētais Kriss Pols
Saspēles vadītājs Kriss Pols noslēdzis savu 21 gadu ilgo karjeru Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA), piektdien paziņoja Pols.
Iepriekš tika ziņots, ka 40 gadus vecais Pols basketbolista karjeru bija plānojis beigt pēc šīs sezonas. Februāra sākumā viņš no Losandželosas "Clippers" tika aizmainīts uz Toronto "Raptors", kas pēc viņa iegūšanas izpirka basketbolista līgumu.
Vasarā par tobrīd brīvā aģenta Pola piesaistīšanu interesējās vairākas komandas, taču basketbolists izvēlējās atgriezties iepriekš pārstāvētajā Losandželosas "Clippers" vienībā. Losandželosā dzīvo Pola ģimene.
Šajā sezonā Pols 16 NBA mačos vidēji 14,2 minūtēs laukumā ir sakrājis 2,9 punktus, 3,3 rezultatīvas piespēles un 1,8 atlēkušās bumbas.
No savām iepriekšējām 20 sezonām NBA Pols "Clippers" rindās spēlēja no 2011. līdz 2017. gadam. Šajā laikā viņš piecreiz tika iekļauts sezonas simboliskajās izlasēs, kas ir kluba rekords. Tāpat viņš ir "Clippers" rekordists rezultatīvajās piespēlēs.
Visu zvaigžņu spēlēs Pols ir piedalījies 12 reizes un sezonas simboliskajās izlasēs iekļauts 11 reizes. Pols arī deviņas reizes nominēts starp līgas labākajiem sezonas spēlētājiem aizsardzībā.
Karjeras laikā viņš pārstāvēja arī Ņūorleānas "Hornets", Hjūstonas "Rockets", Oklahomasitijas "Thunder", Goldensteitas "Warriors" un Fīniksas "Suns" vienības. Viņš NBA karjeras laikā atdoto rezultatīvo piespēļu un pārtverto bumbu ziņā ieņem otro vietu (atpaliekot vien no Džona Stoktona).
Iepriekšējā sezonā Pols pārstāvēja Sanantonio "Spurs" un piedalījās visās 82 pamatturnīra spēlēs. Vidēji 28 minūtēs mačā viņš guva 8,8 punktus, atdeva 7,4 rezultatīvas piespēles, izcīnīja 3,6 atlēkušās bumbas un pārtvēra 1,3 bumbas.