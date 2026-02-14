Japānai zelts snovborda rampā; čehu pusaudzis pārsteidz visus ātrslidotājus 10 000 metros
Japānas sportists Juto Tocuka piektdien izcīnīja olimpisko spēļu zelta medaļu snovbordā rampā.
Fināla otrajā braucienā 24 gadus vecais Tocuka, kurš piedalījās savās trešajās olimpiskajās spēlēs, izpildīja divus trīskāršos salto un tika pie 95 punktiem, sasniedzot labāko rezultātu.
Pusotrs punkts mazāk bija austrālietim Skotijam Džeimsam, kurš otrajās olimpiskajās spēlēs pēc kārtas samierinājās ar sudraba medaļu. Džeimsam ir arī 2018. gada Phjončhanas olimpisko spēļu bronzas medaļa. Trešais ar 92 punktiem bija vēl viens japānis Rjusei Jamada.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.
Tikmēr vien 19 gadus vecais Čehijas ātrslidotājs Metodējs Jīleks izcīnīja zelta medaļu 10 000 metru distancē, pārspējot pieredzējušākus konkurentus.
Vicečempions 5000 metru distancē Jīleks divreiz garākā slidojumā finišēja 12 minūtēs un 33,43 sekundēs. Jīleks ir pirmais čehu ātrslidotājs, kurš izcīnījis zeltu vīriešu sacensībās, bet sievietēm trīskārtēja olimpiskā čempione ir Martina Sāblīkova. Otro vietu izcīnīja Polijas pārstāvis Vladimirs Semirunnijs, kurš atpalika 5,65 sekundes. Semirunnijs ir viens no retajiem Krievijas sportistiem, kuri nosodījuši Krievijas karu Ukrainā, un kopš 2023. gada viņš izvēlējies pārstāvēt Poliju.