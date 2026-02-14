Deniss Vasiļjevs olimpisko spēļu izvēles programmā
Daiļslidotājs Deniss Vasiļjevs piektdien, 13. februārī, ar slidojumu izvēles programmā ieņēma 18. vietu 2026. gada ziemas olimpiskajās spēlēs.
Vasiļjevs olimpisko spēļu sacensības daiļslidošanā noslēdz 18. vietā; galvenais favorīts Maļiņins paliek bez medaļas
Latvijas sportists Deniss Vasiļjevs piektdien Milānā olimpisko spēļu sacensības daiļslidošanā noslēdza 18. vietā, savukārt negaidīti zelta medaļu izcīnīja Kazahstānas daiļslidotājs Mihails Šaidorovs.
Galvenais favorīts bija ASV daiļslidotājs Iļja Maļinins, kurš bija līderis pēc īsās programmas, taču izvēles programmā kļūdījās vairākos lēcienos un krita, tādējādi atvadoties no cīņas par zelta medaļu. Maļiņinam programmā bija tikai 15. rezultāts, kas summā viņu atmeta uz astoto vietu ar 264,49 punktiem.
Līdz ar to par olimpisko čempionu kļuva Šaidorovs, kurš pirms izvēles programmas bija vien piektais, bet summā iekrāja 291,58 punktus. Sudrabu un bronzu izcīnīja japāņi Juma Kagijama un Šuns Sato, kuru sniegums tika novērtēts ar 280,06 un 274,90 punktiem.
Vasiļjevs pēc īsās programmas bija 17., bet izvēles programmā ar 144,02 punktiem uzrādīja 18. rezultātā, tamdēļ summā atkāpjoties uz 18. vietu ar 226,46 punktiem. Divas pozīcijas augstāk bija Igaunijas daiļslidotājs Aleksandrs Selevko ar 236,82 punktiem.
Debitantam Fediram Kuļišam sacensības noslēdzās pēc īsās programmas, kurā viņš bija pirmspēdējā, 28. pozīcijā.
Vasiļjevs iepriekšējās divās olimpiskajās spēlēs izcīnīja 19. un 13. vietu.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.