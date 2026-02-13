Indriksons saglabā 17. vietu pirms skeletona sacensību pēdējā brauciena
Latvijas sportists Emīls Indriksons olimpisko spēļu sacensībās skeletonā saglabā 17. vietu pirms pēdējā, ceturtā brauciena.
Vēlreiz uzlabojot trases rekordu, līderis pirms pēdējā brauciena ir Lielbritānijas sportists Mets Vestons, kurš trīs braucienu summā par 0,39 sekundēm apsteidz vācieti Akselu Jungku un par 0,75 sekundēm - citu Vācijas sportistu Kristoferu Grothēru.
Olimpisko spēļu debitants Indriksons atpaliek 3,63 sekundes ar iespēju pēdējā braucienā uzlabot savu pozīciju.
Skeletona sacensību norisi gan aizēnojusi Starptautiskā Olimpiskā komitejas (SOK) neskaidros apstākļos piemērotā diskvalifikācija Ukrainas sportistam Vladislavam Heraskevičam. Diskvalifikācija piemērota, balstoties uz Starptautiskās Bobsleja un skeletona federācijas (IBSF) olimpisko spēļu skeletona sacensību žūrijas lēmumu, ka viņa lēmums vilkt ķiveri nogalināto sportistu piemiņai ir "pretrunā ar olimpisko hartu un sportistu izpausmes vadlīnijām".
Pirmo reizi šajā gadsimtā olimpisko spēļu skeletonā nestartē neviens no brāļiem Dukuriem, tiesa, Martins palīdz Lielbritānijas izlasei, kuras viens no sportistiem Vestons ir pretendents uz zelta medaļu.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.