Ostapenko zaudē Dohas "WTA 1000" turnīra pusfinālā
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko piektdien Dohas "WTA 1000" turnīra vienspēļu sacensību pusfinālā ar rezultātu 3-6, 2-6 zaudēja kanādietei Viktorijai Mboko.
Ostapenko WTA rangā ir 24. vietā, bet Mboko ieņem 13. pozīciju un turnīrā saņēmusi desmito numuru.
Par pusfināla sasniegšanu Latvijas pirmā rakete nopelnīja 390 punktus WTA rangā, tādējādi kritums rangā nebūs tik liels, kā tas būtu gadījumā, ja viņa no turnīra izstātos ātrāk.
Ostapenko ar Mboko līdz šim nebija spēlējusi.
Jau ziņots, ka pirmajā kārtā Ostapenko ar 6-7 (6:8), 6-3, 6-4 uzvarēja krievieti Anastasiju Zaharovu (WTA 105.), bet otrajā ar 6-4, 6-2 pārspēja viņas tautieti Jekaterinu Aleksandrovu, kura ir planētas desmitā rakete un šajā turnīrā bija izsēta ar astoto numuru. Trešās kārtas jeb astotdaļfināla mačā Ostapenko ar 6-3, 6-1 pieveica kolumbieti Kamillu Osorio (WTA 80.), bet ceturtdaļfinālā ar 7-5, 6-4 pārspēja itālieti Elizabetu Kočareto (WTA 57.).
Ostapenko turnīrā startē arī dubultspēlēs, kur pārī ar taivānieti Suveju Sje arī sasniegusi pusfinālu.
Ostapenko ir divkārtēja Dohas turnīra fināliste vienspēlēs, titulmaču sasniedzot arī pērn, kad atzina amerikānietes Amandas Aņisimovas pārākumu. Fināla sasniegšana Ostapenko deva 650 WTA ranga punktus.
Turnīrs Dohā norisinās cietā seguma kortos.