Latvijas skeletoniste Marta Andžāne.
Skeletoniste Andžāne olimpisko spēļu debijā pēc pirmā brauciena ieņem 19. vietu
Latvijas sportiste Marta Andžāne piektdien Kortīnā d'Ampeco olimpisko spēļu skeletona sacensību pirmajā braucienā uzrādīja 19. rezultātu.
Otrais brauciens sāksies plkst. 18.50, bet pārējie divi tiks aizvadīti sestdien. Olimpisko spēļu sacensības tiešraidē translē kanālā LTV7.
Ātrākā pirmajā braucienā bija austriete Janīne Floka, kura finišēja 57,22 sekundēs, par divām sekundes simtdaļām pārspējot vācieti Suzannu Krēheri. Trešā ir Martina Dukura trenētās Lielbritānijas izlases sportiste Tabita Stoukere, kura līderei zaudē 0,18 sekundes.
Andžāne bija 1,15 sekundes lēnāka par Floku, bet Igauniju pārstāvošā latviete Dārta Zunte atpalika 1,66 sekundes, kas šobrīd dod dalītu 22. pozīciju 25 sportistu konkurencē.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.