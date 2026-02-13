Olimpiskais čempions kamaniņu sportā telefonā nospiedis "necelt" Vācijas kancleram Mercam
Vācietis Makss Langenhans pēc uzvaras Kortīnā d'Ampeco olimpisko spēļu sacensībās kamaniņu sportā nav atbildējis uz Vācijas kanclera Frīdriha Merca telefona zvanu.
Pēc panākuma svētdien, kad Langenhans gaidīja transportu uz savu naktsmītni, mobilajā telefonā parādījās neatpazīts telefona numurs.
Kā stāstīja 26 gadus vecais sportists, viņš tobrīd skatījās apsveikuma video no vācu realitātes televīzijas zvaigznēm Karmenas un Roberta Geisiem. "Es noraidīju zvanu. Un izrādījās, ka tas bija Frīdrihs Mercs," teica Langenhans.
Tagad Langenhans, kurš kopā ar citiem Vācijas kamaniņu braucējiem ceturtdien izcīnīja olimpisko zelta medaļu arī komandu stafetē, sociālajos tīklos publicēja video ar atvainošanos kancleram. "Man patiešām žēl. Varbūt tuvāko dienu laikā varam atkal sazvanīties. Jebkurā gadījumā esmu lepns," teica sportists.
Viņš arī uzaicināja Mercu nobraukt pa trasi ar viņu kopā kamaniņu divnieku ekipāžā. Kā aģentūrai DPA atklāja Vācijas kamaniņu sporta komandai pietuvināti avoti, saziņa ar Vācijas kanclera biroju jau ir sākta.