Medaļu kopvērtējumā mājinieki itāļi ķer rokā norvēģus
Norvēģijas sportisti ceturtdien Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu sacensībās izcīnīja tikai vienu bronzas godalgu, taču saglabāja pirmo vietu medaļu kopvērtējumā.
Ražīgāka diena bija Nīderlandei un mājiniecei Itālijai, kuras izcīnīja pa diviem zeltiem, bet vēl pa zeltam tika arī Vācijai, Zviedrijai, Austrālijai, Dienvidkorejai un Austrijai.
Norvēģijas kontā tagad ir 14 medaļas, no kurām septiņas ir zelta, divas - sudraba un piecas - bronzas. Uz otro vietu ar sešām zelta, trīs sudraba un astoņām bronzas medaļām pakāpās Itālija, kura ar 17 godalgām ir līdere medaļu kopējā skaita ziņā.
Aiz Itālijas seko ASV, Vācija, Zviedrija un Šveice, kuras izcīnījušas pa četrām augstākā kaluma medaļām.
Latvijas sportisti tikuši pie vienas sudraba medaļas, kas kopējā ieskaitē dod dalītu 18. pozīciju. Pie godalgām tikušas 22 valsts. Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.