Kristiāns Rubīns: "Pusi spēles bijām ar ASV vienā līmenī!"
Latvijas un ASV izlases hokejisti olimpiādes pirmajā mačā pusi spēles nospēlēja vienā līmenī, bet iznākums izšķīrās otrajā trešdaļā, atzinis Latvijas izlases aizsargs Kristiāns Rubīns.
Jau ziņots, ka Latvijas hokejisti ceturtdien Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu hokeja turnīra pirmajā mačā ar 1:5 atzina ASV valstsvienības pārākumu.
"Otrais periods mums bija liktenīgais šajā mačā, kaut kā palaidām. Nevarējām dabūt ripu ārā no savas zonas, un nesanāca laicīgi nomainīties, tad jau čaļi paliek noguruši. Amerikāņi ar savu līmeni arī parādīja, ka māk noturēt ripu mūsu zonā. Pāris ielaisti vārti un tad jau ir daudz grūtāk spēlēt. Pusi spēles bijām ar viņiem vienā līmenī," skaidroja aizsargs.
Rubīns pirms atgriešanās Eiropā nepilnas piecas sezonas pavadīja Amerikas Hokeja līgā, aizvadot arī trīs mačus Nacionālajā hokeja līgā. Viņš ozcēla, ka ASV izlases sastāvā bijuši arī hokejisti, ar kuriem viņam sanācis spēlēt kopā Ziemeļamerikā.
"Tagad sanāca spēlēt pret dažiem, ar kuriem esmu spēlējis vai trenējies Toronto. Protams, nedaudz zinu viņus, tad arī nedaudz interesantāk spēlēt pret kādu, ko pazīsti," viņš piebilda.
Viņš norādīja, ka galvenais, kas Latvijas izlasei šajā mačā pietrūka, bija vienkārši gūti vārti, jo pēc ielaistajiem vārtiem otrajā periodā vairs neizdevās atspēlēties.
Latvijas hokejisti C apakšgrupas spēlēs vēl tiksies ar Vāciju un Dāniju. Izslēgšanas turnīrā piedalīsies visas 12 izlases, labākajām četrām pēc grupu turnīra uzreiz nodrošinot vietu ceturtdaļfinālā. Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu hokeja turnīrs noslēgsies 22. februārī.