"Īsumā - bija grūti!" pēc zaudējuma ASV izlasei norāda Bļugers
Latvijas hokeja valstsvienības uzbrucējs Teodors Bļugers atzīst, ka Milānas-Kortīnas olimpisko spēļu mačs pret ASV bija grūts un izlase pieļāva pārāk daudz kļūdu.
Jau ziņots, ka Latvijas hokejisti ceturtdien Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu hokeja turnīra pirmajā mačā ar 1:5 atzina ASV valstsvienības pārākumu.
"Īsumā - bija grūti. No sākuma vēl turējāmies, arī Elvis [Merzļikins] labi nospēlēja, bet bija pārāk daudz kļūdu. Bija pāris momenti, kuros nedisciplinēti nomainījāmies, un ļāvām viņiem uztaisīt pretuzbrukumu," teica Latvijas uzbrucējs.
"Arī otrajā periodā nevarējām noturēt ripu, vienkārši to atdevām. Kad ir tālais soliņš, ir grūti visu laiku aizsargāties, un mums bija pāris maiņas, kad aizsargiem nesanāca noiet no ledus, un tad, kad ir noguruši, ir vēl grūtāk," viņš turpināja.
Latvijas hokejists norādīja, ka ASV izlases sastāvā bija vairākas Nacionālās hokeja līgas (NHL) zvaigznes, taču Latvijas hokejisti rēķinājušies ar to, ka pretinieki būs ļoti meistarīgi. "Protams, ka pret tādu komandu ir grūti spēlēt, bet tāpat bija brīži, kad mums sanāca arī kaut kas labs. Protams, ir daudz kas, ko uzlabot, un mēs jau zinājām, ka nebūs viegli pret jebkuru pretinieku," piebilda uzbrucējs.
Bļugers izcēla, ka pirms nākamajiem mačiem Latvijas hokejistiem vajadzētu uzlabot komunikāciju aizsardzības zonā, kā arī nedaudz disciplīnu un vairākumu.
Latvijas hokejisti C apakšgrupas spēlēs vēl tiksies ar Vāciju un Dāniju. Izslēgšanas turnīrā piedalīsies visas 12 izlases, labākajām četrām pēc grupu turnīra uzreiz nodrošinot vietu ceturtdaļfinālā. Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu hokeja turnīrs noslēgsies 22. februārī.