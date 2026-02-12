NHL superzvaigzne Draizaitls iemet jau pirmajās sekundēs, Latvijas nākamā pretiniece Vācija pieveic Dāniju
Latvijas vīriešu hokeja izlases nākamā pretiniece olimpiskajās spēlēs Vācija ar uzvaru sāka turnīru. C grupas spēlē Milānā vācieši ar rezultātu 3:1 (1:1, 2:0, 0:0) pārspēja Dāniju.
Jau 23. sekundē Vācijas izlasi vadībā izvirzīja Leons Draizaitls, bet 14. minūtē 1:1 panāca Oskars Fiskers Melgords. Nākamā perioda piektajā minūtē Vācijas izlasei vadību atguva Tims Šticle, kurš mača vidū panāca 3:1.
Filips Grūbauers atvairīja 37 metienus, bet Frederiks Andersens tika galā ar 23 metieniem.
Latvijas izlase olimpisko spēļu turnīru sāka ar zaudējumu 1:5 ASV. Pret Vāciju mūsējie spēlēs 14. februārī.
Olimpiskajā hokeja turnīrā A grupā spēkosies Kanāda, Čehija, Šveice un Francija, B grupā cīnīsies Somija, Zviedrija, Slovākija un Itālija, savukārt C grupā spēlēs ASV, Vācija, Latvija un Dānija. Izslēgšanas turnīrā piedalīsies visas 12 izlases, labākajām četrām pēc grupu turnīra uzreiz nodrošinot vietu ceturtdaļfinālā.
Pēc 12 gadu pārtraukuma olimpisko spēļu turnīrā piedalās arī Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāji.