No kreisās: Hloja Kima, Gaona Čoi un Micuki Ono (foto: Scanpix / dpa / picture-alliance)
Šodien 00:54
17 gadus vecā Čoi izgriež pogas snovbordā rampā savam elkam, divkārtējai olimpiskajai čempionei Kimai
Dienvidkorejas sportiste Gaona Čoi ceturtdien izcīnīja olimpisko spēļu zelta medaļu snovbordā rampā, pārspējot divu iepriekšējo olimpiāžu čempioni Hloju Kimu no ASV.
17 gadus vecā Čoi finālā no trīs braucieniem savā labākajā mēģinājumā tika pie 90,25 punktiem. Kima guva otro vietu ar 88 punktiem, bet trešā ar 85 punktiem bija japāniete Micuki Ono.
Aiz labāko trijnieka palika vēl divas Japānas snovbordistes, kurām sekoja divas Ķīnas sportistes.
Korejiešu izcelsmes sportiste Kima ir bijis Čoi elks visā viņas karjerā.
Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.