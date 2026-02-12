Ksandra Felzebūra
Citi sporta veidi
Vakar 23:30
Nīderlande valda šorttrekā: Ksandra Felzebūra izcīna spēļu zelta medaļu 500 metru distancē drīz pēc Jensa van't Vouta 1000 metru triumfa
Nīderlandes sportiste Ksandra Felzebūra ceturtdien Milānā izcīnīja olimpisko spēļu zelta medaļu 500 metru distancē šorttrekā, pirms tam, kad pie titula divreiz garākā distancē tika viņas tautietis Jenss van't Vouts.
Finālā Felzebūra finišēja pārliecinoši pirmā, uzvaru izcīnot ar rezultātu 41,609 sekundes. Pirms tam pusfinālā nīderlandiete laboja olimpisko rekordu, kas tagad ir 41,399 sekundes.
Sudrabu izcīnīja itāliete Arianna Fontāna, kurai tā ir jau 13. godalga olimpiskajās spēlēs. Čempionei viņa zaudēja 0,685 sekundes.
Bronzas godalgu guva kanādiete Kortnija Saro, kura bija vēl 0,133 sekundes lēnāka.
Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.