Turam īkšķus! Roberts Krūzbergs cīnīsies par medaļu olimpisko spēļu šorttreka sacensībās 1000 metru distancē
Latvijas sportists Roberts Krūzbergs ceturtdien Milānā sasniedza olimpisko spēļu šorttreka sacensību 1000 metru distances finālu, tādējādi cīnīsies par medaļu. A un B fināli sāksies ap plkst. 22.40 pēc Latvijas laika.
Pusfinālā desmit sportisti bija sadalīti divās grupās, A finālu sasniedzot pirmo divu vietu ieguvējiem no katra slidojuma, kā arī ātrākā rezultāta īpašnieks no trešo vietu ieguvējiem.
Krūzbergs startēja pirmajā pusfinālā, kurā finišēja trešais 0,12 sekundes aiz pirmajiem diviem sportistiem kanādieša Viljama Dandžinu un ķīnieša Suņa Lona. Otrais pusfināls bija nedaudz lēnāks par pirmo, tādējādi Krūzbergs A finālu sasniedza ar rezultātu, jo otrajā pusfinālā netika konstatēti pārkāpumi, kas ļautu iecelt kādu no sportistiem finālā.
Pirms tam ceturtdaļfinālā Krūzbergs finišēja ceturtais, taču tā kā sodus saņēma divi no trīs priekšā finišējušajiem sportistiem, viņš un Suņs iekļuva pusfinālā. Pēc pārkāpuma pret Mihalu Ņevinski polis tika iecelts nākamajā kārtā, savukārt itālis Pjetro Sīgels un francūzis Kantēns Ferkoks bija sodus saņēmušie šorttrekisti.
Reinis Bērziņš savā ceturtdaļfinālā finišēja ceturtais un pusfinālā neiekļuva.
Krūzbergs olimpiskajās spēlēs startēs arī 500 un 1500 metros.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.