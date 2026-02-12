Roberts Krūzbergs
Citi sporta veidi
Šodien 22:00
Roberts Krūzbergs sasniedz pusfinālu olimpisko spēļu šorttreka sacensībās 1000 metros
Latvijas sportists Roberts Krūzbergs ceturtdien Milānā sasniedza olimpisko spēļu šorttreka sacensību 1000 metru distances pusfinālu, savukārt Reinis Bērziņš nepārvarēja ceturtdaļfinālu. Pusfināla slidojumi tiks aizvadīti tuvākajās minūtēs.
Savā ceturtdaļfinālā Krūzbergs finišēja ceturtais, taču tā kā sodus saņēma divi no trīs priekšā finišējušajiem sportistiem, viņš un ķīnietis Suņs Lons iekļuva pusfinālā. Pēc pārkāpuma pret Mihalu Ņevinski polis tika iecelts nākamajā kārtā, savukārt itālis Pjetro Sīgels un francūzis Kantēns Ferkoks bija sodus saņēmušie šorttrekisti.
Bērziņš savā ceturtdaļfinālā finišēja ceturtais un pusfinālā neiekļuva.
Krūzbergs olimpiskajās spēlēs startēs arī 500 un 1500 metros.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.