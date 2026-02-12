Šilovs maina Merzļikinu, taču ātri ielaiž (1:5, 3.periods). TEKSTA TIEŠRAIDE
Šodien no plkst. 22:10 Harija Vītoliņa trenētā Latvijas hokeja izlase ar maču pret ASV sāks 2026. gada ziemas olimpisko spēļu turnīru. Jauns.lv piedāvā spēlei sekot līdz teksta tiešraidē.
Šī kļuvusi par pirmo reizi 12 gadu laikā, kad Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāji piedalās olimpisko spēļu turnīrā. Kā čempioni šo turnīru sagaida somi, bet Latvija piedalīsies septīto reizi. C grupā vēl būs jāaizvada spēles pret Vāciju 14. februārī un Dāniju 15. februārī.
Latvija - ASV olimpisko spēļu hokeja turnīrā
Amerikāņi otro reizi spēlē izmanto vairākumu. Ar pirmo precīzo metienu spēlē izceļas Ostons Metjūzs, bet ar piespēlēm izceļas Džeks Eikels (otrā piespēle spēlē) un Kvins Hjūzs (otrā piespēle spēlē). Rezultāts jau 1:5 un uzvarētājs spēlē ir zināms.
Pirmo reizi spēlē iesaistās pieredzējušais aizsargs Ralfs Freibergs. Savukārt noraidījumu par klupināšanu nopelna kapteinis Kaspars Daugaviņš. Šķiet, ka amerikāņi ar trīs vārtu pārsvaru komfortabli novedīs spēli līdz uzvarai.
Trešais periods sākas ar vārtsargu maiņu Latvijas izlasē. Elvi Merzļikinu, kurš atvairīja 28 no 32 pretinieku metieniem, nomainījis Artūrs Šilovs. Merzļikinam otrais periods bija ļoti sarežģīts.
Pēc pirmajiem diviem periodiem lielākais spēles laiks Latvijas izlasē ir Uvim Balinskim - veselas 17 minūtes jeb gandrīz puse spēles. No uzbrucējiem līdz šim lielākais spēles laiks ir Renāram Krastenbergam, kurš nospēlējis 14:05 minūtes.
ASV pilnībā dominē! Perioda beigās tie dodas pretuzbrukumā un izspēlē gūtos vārtus kā no grāmatas.
Otros vārtus spēlē guva Broks Nelsons. Savukārt ar otrajām rezultatīvajām piespēlēm izceļas Džeks Hjūzs un Metjū Tkačaks.
Pēc otrā perioda 1:4 par sliktu Latvijai. Otrajās 20 minūtēs Latvijai izdarīja tikai divus metienus uz amerikāņu vārtiem. ASV jau izdarījusi 32 metienus.
Otrā perioda beigās amerikāņi pilnībā dominē! Ātri vien tie izmanto vairākumu un panāk jau 3:1. Pēc saspēles viens pret Merzļikinu paliek Teidžs Tompsons, kurš no neērtās puses pārceļ ripu pāri Merzļikina plecam. Ar rezultatīvām piespēlēm izcēlās Džeks Eikels un Kvins Hjūzs.
Tage Thompson. Backhand shelf. IN THE OLYMPICS (put him netfront, Seth Appert) pic.twitter.com/mAGCz85vRm— Conor Hurley (@CHurls13) February 12, 2026
Ilgas minūtes laukumā Albertam Šmitam un Robertam Mamčicam. ASV hokejisti iespieda Latviju zonā un izmantoja tālā soliņa nomaiņu. Rezultātā Latvija nespēja aptuveni piecas minūtes pilnvērtīgi veikt maiņu.
Perioda izskaņā Latvija spēlēs mazākumā, jo noraidījumu izpelnījās aizsargs Mamčics. Ļoti grūts otrā perioda beigas.
Jānis Jaks savā zonā ar skaistu spēka paņēmienu sagaida pirmo vārtu guvēju Breidiju Tkačaku. Viņam gan vēlāk izcila izdevība gūt otros vārtus spēlē, taču vietā Merzļikins.
Pēc tam izvēršas asumi starp Tkačaku un Zīli, taču tiesneši nevienu no abiem uz noraidīto soliņa nesūta.
Savā zonā kļūdās Alberts Šmits ar Oskaru Batņu, kuri mēģina divvatā apturēt Džeku Hjūzu. Rezultātu pavisam brīvs vārtu priekšā paliek Broks Nelsons, kurš pēc partnera piespēles apspēlē Elvi Merzļikinu un izvirza vadībā atkal ASV - 2:1. Piespēli izdarīja arī Vinsents Tročeks.
THIS ONE COUNTS!— DraftKings Sportsbook (@DKSportsbook) February 12, 2026
Brock Nelson gives Team USA a 2-1 lead and made sure to signal that it was, in fact, a goal this time 😂 pic.twitter.com/ATolNtQaCZ
Pēc vairākuma Džekam Eikelam bija lieliska izdevība, bet pēc tam dažas minūtes laukumā rit līdzvērtīga cīņa, tempam nedaudz nomierinoties.