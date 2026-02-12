Latvijas izlasi glābj video treneris, Krastenbergs izlīdzina rezultātu (1:1 2.periods). TEKSTA TIEŠRAIDE
Šodien no plkst. 22:10 Harija Vītoliņa trenētā Latvijas hokeja izlase ar maču pret ASV sāks 2026. gada ziemas olimpisko spēļu turnīru. Jauns.lv piedāvā spēlei sekot līdz teksta tiešraidē.
Šī kļuvusi par pirmo reizi 12 gadu laikā, kad Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāji piedalās olimpisko spēļu turnīrā. Kā čempioni šo turnīru sagaida somi, bet Latvija piedalīsies septīto reizi. C grupā vēl būs jāaizvada spēles pret Vāciju 14. februārī un Dāniju 15. februārī.
Latvija - ASV olimpisko spēļu hokeja turnīrā
Pēc vairākuma Džekam Eikelam bija lieliska izdevība, bet pēc tam dažas minūtes laukumā rit līdzvērtīga cīņa, tempam nedaudz nomierinoties.
Jau pašā otrā perioda sākumā Latvija tiek pie pirmā vairākuma. Noraidījumu nopelna Džeks Gencels par pretinieka turēšanu.
To izmantot neizdodas. Pašā vairākuma sākumā spēcīgā Šmita metienā pārlūzt nūja, bet, nostājoties zonā, pie bīstamām izdevībām latvieši netika. Rezultāts nemainīgs.
Ar rezultātu 1:1 sācies otrais periods! Tajā jāņem vērā, ka ir tālie soliņi un svarīgas būs nomaiņas.
Pirmo iemetienu otrajā periodā uzvar Latvija, kas ir devītais uzvarētais iemetiens.
Pirmais periods noslēdzas ar neizšķirtu 1:1. Metienos pārsvars ASV - 15:9. Latvijas vārtu guvējs Renārs Krastenbergs atklāja, ka pārāk daudz atdots amerikāņiem un paveicies, ka tai ir labākais video treneris pasaulē. "Ar gaļu gāju iekšā un tā mums ir jāiet uz vārtiem," par savu vārtu guvumu teica Krastenbergs.
Līdz pirmā perioda beigām krietni aktivizējās amerikāņi, kuri vēlējās doties pārtraukumā vadībā.
Vienu reizi Elvi Merzļikinu no zaudētiem vārtiem glāba vārtu stabiņš, bet citu reizi - pārliktnis. Otrajā reizē tam neticēja pat laukumā esošie ASV hokejisti, kuri cēla rokas gaisā, domājot, ka vārti ir gūti.
Pirmo noraidījumu spēlē 15:52 minūtē izpelnās Latvijas pirmo vārtu guvējs Renārs Krastenbergs. Viņam divas minūtes piešķirtas par pretinieka neatļautu turēšanu.
Latvieši pašaizliedzīgi aizstāvās, nedod daudz iespēju izpausties amerikāņiem un tādējādi iztur mazākumu.
100% izdevību uzreiz pēc spēles atsākšanās neizmanto Dans Ločmelis. Viņam atlika tikai iemest praktiski tukšā vārtu stūrī, taču metiens lidoja secen. Lieliska izdevība panākt vadību izšķērdēta.
ASV pēc izspēles no zilās līnijas gūst otros vārtus, taču atkal Latvijas izlases treneru korpuss pieprasa video atkārtojumu, jo uzskata, ka Džeitī Millers ir traucējis Elvim Merzļikinam.
J.T. Miller was involved in another goal that ended up not counting for Team USA.— Snark Messier (@SnarkMessier) February 12, 2026
This was labeled “goaltender interference.” #NYR pic.twitter.com/vxxusRXDXZ
Pēc ilgākas video caurskatīšanas arī šos amerikāņu vārtus neieskaita. Tātad veselus divus no trim ASV gūtajiem vārtiem tiesneši ir neieskaitījuši. Vēlreiz uzslavas Latvijas izlases video trenerim Pēterim Gromam!
Pēteris Groms is the video coachs name. Shoul've been in the NHL long time ago— Ulvis Brože (@UlvisBrozhe) February 12, 2026
ASV ar ātrām piespēlēm 11. minūtē tiek pie lieliskas izdevības atgūt vadību, taču Bredija Tkačuka bīstamo metienu atvaira Elvis Merzļikins! Pirmo 11 minūšu laikā metienu attiecība 9:6 par labu ASV!
Tiesnešu lēmumus spārno latviešus, kuri dodas uz priekšu, izveido haosu ASV aizsardzības zonā un izlīdzina rezultātu.
Pirmais pie ripas pie ASV vārtiem ir Renārs Krastenbergs, kurš kļūst par Latvijas pirmo vārtu guvēju 2026. gada ziemas olimpiskajās spēlēs. Piespēle Zemgum Girgensonam. Rezultāts neizšķirts 1:1!
Chaos in front of the net results in Latvia’s first goal of the Olympics! 🇱🇻 pic.twitter.com/xJI6ZxtYCu— SleeperNHL (@SleeperNHL) February 12, 2026