Latvijas hokejisti pret vienu no favorītēm sāks olimpisko spēļu turnīru. TEKSTA TIEŠRAIDE

foto: Romāns Kokšarovs/LOK
Tieši Elvim Merzļikinam uzticēta vāŗtu drošība pirmajā spēlē.
Hokejs

Sporta nodaļa

Jauns.lv

Šodien no plkst. 22:10 Harija Vītoliņa trenētā Latvijas hokeja izlase ar maču pret ASV sāks 2026. gada ziemas olimpisko spēļu turnīru. Jauns.lv piedāvā spēlei sekot līdz teksta tiešraidē.

Šī kļuvusi par pirmo reizi 12 gadu laikā, kad Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāji piedalās olimpisko spēļu turnīrā. Kā čempioni šo turnīru sagaida somi, bet Latvija piedalīsies septīto reizi. C grupā vēl būs jāaizvada spēles pret Vāciju 14. februārī un Dāniju 15. februārī. 

Latvija - ASV olimpisko spēļu hokeja turnīrā

Šodien 21:39
Šodien 21:33
Vārtos Merzļikins

Zināms arī Latvijas izlases vārtsargs šajā spēlē. Tas būs Elvis Merzļikins, kurš pārstāv Kolumbusas "Blue Jackets" un pēdējā laikā demonstrējis saturīgu sniegumu. Viņš šajā sezonā vārtos stājies 21 spēlē, kurā vidēji atvairījis 88,8% metienu un ielaidis 3,49 ripas.

Pretinieku vārtos stāsies Džeremijs Sveimens. Viņš ikdienā spēlē Bostonas "Bruins", šajā sezonā 38 spēlēs vidēji atvairot 90,3% pretinieku metienus un ielaižot 2,92 vārtus. 

Šodien 21:29
Ārpus sastāva Roberts Bukarts un Oskars Cibuļskis

Treneri izvēlējušies sastāvu spēlei. Ārpus tā palikuši veterāni - uzbrucējs Roberts Bukarts un aizsargs Oskars Cibuļskis. 

Latvijas izlases pirmo maiņu veidos Uvis Balinskis ar Kristiānu Rubīnu aizsardzībā un Sandi Vilmani - Zemgu Girgensonu - Eduardu Tralmaku uzbrukumā.

Otrajā maiņā spēlēs Jānis Jaks un Kristaps Zīle aizsardzībā, Rihards Bukarts - Rūdolfs Balcers - Teodors Bļugers uzbrukumā

Trešajā maiņā spēlēs Alberts Šmits un Roberts Mamčics aizsardzībā, Renārs Krastenbergs - Dans Ločmelis - Kaspars Daugaviņš uzbrukumā.

Ceturtajā maiņā spēlēs Ralfs Freibergs aizsardzībā (vēl kāds aizsargs no sešiem pievienosies), kā arī Mārtiņš Dzierkals - Anrī Ravinskis - Oskars Batņa uzbrukumā.

Haralds Egle paliks spēles sākumā kā 13. uzbrucējs, bet tas nenozīmē, ka viņš nevarētu iesaistīties mačā. 

Šodien 21:26
NHL hokejisti atgriezušies

Pēc 12 gadu pārtraukuma pasaulē labākie hokejisti spēlē olimpiskajās spēlēs. Latviju pārstāv veseli seši - Uvis Balinskis, Elvis Merzļikins, Teodors Bļugers, Artūrs Šilovs, Sandis Vilmanis un Zemgus Girgensons. Varēja spēlēt arī Rodrigo Ābols, taču viņš guva traumu. No AHL ieradušies Dans Ločmelis, Eduards Tralmaks un Anrī Ravinskis. ASV visu sastāvu veido NHL spēlējošie, līdz ar to šo komandu var uzskatīt par vienu no galvenajām favorītēm. 

Šodien 21:23
Latvijai labākais rezultāts Sočos

Latvijas hokejisti šodien sāks dalību septītajās olimpiskajās spēlēs. Labākais rezultāts sasniegts 2014. gadā Sočos, kad spēlēts ceturtdaļfinālā (ar 1:2 atzīts Kanādas pārākums). 

Pirms četriem gadiem Pekinā Latvijas hokejisti zaudēja visās četrās spēlēs un ieņēma 11. vietu. Pēc trim spēlēm grupā, ja netiks ieņemta pirmā vieta grupā vai tā nebūs labākā no atlikušajām (tās automātiski sasniegs ceturtdaļfinālu), būs jāaizvada pirmā izslēgšanas spēļu kārta. 

ASV pēdējo reizi medaļu olimpiskajās spēlēs izcīnīja Vankūverā 2010. gadā, kad tā ieguva sudrabu. Zelts pēdējo reizi izcīnīts tālajā 1980. gadā. 

