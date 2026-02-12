Latvijas hokejisti pret vienu no favorītēm sāk olimpisko spēļu turnīru (rit 1. periods). TEKSTA TIEŠRAIDE
Tieši Elvim Merzļikinam uzticēta vāŗtu drošība pirmajā spēlē.
Šodien no plkst. 22:10 Harija Vītoliņa trenētā Latvijas hokeja izlase ar maču pret ASV sāks 2026. gada ziemas olimpisko spēļu turnīru. Jauns.lv piedāvā spēlei sekot līdz teksta tiešraidē.

Šī kļuvusi par pirmo reizi 12 gadu laikā, kad Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāji piedalās olimpisko spēļu turnīrā. Kā čempioni šo turnīru sagaida somi, bet Latvija piedalīsies septīto reizi. C grupā vēl būs jāaizvada spēles pret Vāciju 14. februārī un Dāniju 15. februārī. 

Latvija - ASV olimpisko spēļu hokeja turnīrā

Šodien 22:14
Pirmie asumi

Latvijas ceturtā maiņa negriež ceļu nevienam. Asi nospēlē gan Anrī Ravinskis, gan Oskars Batņa, kas nepatīk amerikāņu spīdekļiem. Izceļas sīki kašķi, kurus gan izšķir tiesneši. 

Šodien 22:13
Pirmais bīstamais moments amerikāņiem

Pirmais bīstamais moments pie Elvja Merzļikina vārtiem. Otrajā minūtē Dilans Larkins vārtu priekšā apspēlē latviešu vārtsargu, taču neieslidina ripu vārtos. Rezultāts joprojām 0:0!

Šodien 22:11
Spēle sākusies!

Pirmajā iemetienā uzvar amerikāņi, taču pirmās minūtes laikā bīstamu momentu neveidojas ne vienai, ne otrai komandai. Latviju atbalsta atbraukušie fani, skandējot "Latvija, Latvija!" Pretī "USA" skandē amerikāņu atbalstītāji. 

Šodien 22:01
Tiesneši no NHL un IIHF

Spēli apkalpos gan NHL, gan IIHF tiesneši. Amerikānis Kails Rēmans ikdienā strādā NHL, bet kanādietis Maikls Kempbels nāk no IIHF. Eiropieši būs līnijtiesneši - dānis Alberts Ankerstjerne un čehs Libors Sučaneks.

Šodien 21:57
Harijs Vītoliņš pirms spēles

"Esam ļoti pagodināti šeit atrasties. ASV ir ļoti spēcīga komanda, un mums jācīnās par katru ripu un pats galvenais - jābauda hokejs," īsi pirms mača sākuma atklāja latviešu stratēģis. 

Šodien 21:48
Iesildoties, degunu sasit Alberts Šmits

Notikumu jau pirms spēles sākuma. TV ekrānā redzams, ka, iesildoties, degunu sasitis topošais debitants Alberts Šmits. Redzams, ka tas sasists tik ļoti, ka asiņo. Cerams gan, ka tas neietekmēs viņa iespējamo dalību spēlē. 

Šodien 21:42
Pirms 20 gadiem neizšķirts

Abas komandas olimpiskajās spēlēs viena pret otru spēkojās arī pirms 20 gadiem Itālijā notikušajā turnīrā. Toreiz, kad spēles organizēja Turīna, Latvija nospēlēja 3:3. Tas kļuva par Latvijas vienīgo punktu visā turnīrā. 

Šodien 21:39
Ko liks pretī amerikāņi?

Amerikāņi pirmajā maiņā iespēlēs brāļus Breidiju un Metjū Tkačaku. Otrs ir Uvja Balinska un Sanda Vilmaņa komandas biedrs Floridas "Panthers". Starp viņiem Džeks Eikels, kurš karjeras laikā spēlējis kopā ar Zemgu Girgensonu. 

Otrajā maiņā spēlēs viens no Toronto "Maple Leafs" līderiem Ostons Metjūzs, trešajā virknējumā Teidžs Tompsons un Dilans Larkins, bet ceturtajā - Džeitī Millers un Džeks Hjūzs. 

Ārpus sastāva palikuši aizsargs Džeksons Lakombe, uzbrucējs Kleitons Kelers un vārtsargs Džeiks Otindžers. 

Šodien 21:33
Vārtos Merzļikins

Zināms arī Latvijas izlases vārtsargs šajā spēlē. Tas būs Elvis Merzļikins, kurš pārstāv Kolumbusas "Blue Jackets" un pēdējā laikā demonstrējis saturīgu sniegumu. Viņš šajā sezonā vārtos stājies 21 spēlē, kurā vidēji atvairījis 88,8% metienu un ielaidis 3,49 ripas.

Pretinieku vārtos stāsies Konors Helebaks. Viņš ikdienā pārstāv Vinipegas "Jets", šīs sezonas 36 spēlēs atvairot 90% metienus un ielaižot 2,79 ripas. 

Šodien 21:29
Ārpus sastāva Roberts Bukarts un Oskars Cibuļskis

Treneri izvēlējušies sastāvu spēlei. Ārpus tā palikuši veterāni - uzbrucējs Roberts Bukarts un aizsargs Oskars Cibuļskis. 

Latvijas izlases pirmo maiņu veidos Uvis Balinskis ar Kristiānu Rubīnu aizsardzībā un Sandi Vilmani - Zemgu Girgensonu - Eduardu Tralmaku uzbrukumā.

Otrajā maiņā spēlēs Jānis Jaks un Kristaps Zīle aizsardzībā, Rihards Bukarts - Rūdolfs Balcers - Teodors Bļugers uzbrukumā

Trešajā maiņā spēlēs Alberts Šmits un Roberts Mamčics aizsardzībā, Renārs Krastenbergs - Dans Ločmelis - Kaspars Daugaviņš uzbrukumā.

Ceturtajā maiņā spēlēs Ralfs Freibergs aizsardzībā (vēl kāds aizsargs no sešiem pievienosies), kā arī Mārtiņš Dzierkals - Anrī Ravinskis - Oskars Batņa uzbrukumā.

Haralds Egle paliks spēles sākumā kā 13. uzbrucējs, bet tas nenozīmē, ka viņš nevarētu iesaistīties mačā. 

