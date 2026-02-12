Latvijas hokejisti pret vienu no favorītēm sāk olimpisko spēļu turnīru (rit 1. periods). TEKSTA TIEŠRAIDE
Šodien no plkst. 22:10 Harija Vītoliņa trenētā Latvijas hokeja izlase ar maču pret ASV sāks 2026. gada ziemas olimpisko spēļu turnīru. Jauns.lv piedāvā spēlei sekot līdz teksta tiešraidē.
Šī kļuvusi par pirmo reizi 12 gadu laikā, kad Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāji piedalās olimpisko spēļu turnīrā. Kā čempioni šo turnīru sagaida somi, bet Latvija piedalīsies septīto reizi. C grupā vēl būs jāaizvada spēles pret Vāciju 14. februārī un Dāniju 15. februārī.
Latvija - ASV olimpisko spēļu hokeja turnīrā
Latvijas ceturtā maiņa negriež ceļu nevienam. Asi nospēlē gan Anrī Ravinskis, gan Oskars Batņa, kas nepatīk amerikāņu spīdekļiem. Izceļas sīki kašķi, kurus gan izšķir tiesneši.
Pirmais bīstamais moments pie Elvja Merzļikina vārtiem. Otrajā minūtē Dilans Larkins vārtu priekšā apspēlē latviešu vārtsargu, taču neieslidina ripu vārtos. Rezultāts joprojām 0:0!
Pirmajā iemetienā uzvar amerikāņi, taču pirmās minūtes laikā bīstamu momentu neveidojas ne vienai, ne otrai komandai. Latviju atbalsta atbraukušie fani, skandējot "Latvija, Latvija!" Pretī "USA" skandē amerikāņu atbalstītāji.
Spēli apkalpos gan NHL, gan IIHF tiesneši. Amerikānis Kails Rēmans ikdienā strādā NHL, bet kanādietis Maikls Kempbels nāk no IIHF. Eiropieši būs līnijtiesneši - dānis Alberts Ankerstjerne un čehs Libors Sučaneks.
"Esam ļoti pagodināti šeit atrasties. ASV ir ļoti spēcīga komanda, un mums jācīnās par katru ripu un pats galvenais - jābauda hokejs," īsi pirms mača sākuma atklāja latviešu stratēģis.
Notikumu jau pirms spēles sākuma. TV ekrānā redzams, ka, iesildoties, degunu sasitis topošais debitants Alberts Šmits. Redzams, ka tas sasists tik ļoti, ka asiņo. Cerams gan, ka tas neietekmēs viņa iespējamo dalību spēlē.
🫣 Alberts Šmits iesildīšanās laikā traumējis degunu…— zemledus (@zemledus) February 12, 2026
Cerams, ka viss būs kārtībā! pic.twitter.com/8vhpsSh0hi
Abas komandas olimpiskajās spēlēs viena pret otru spēkojās arī pirms 20 gadiem Itālijā notikušajā turnīrā. Toreiz, kad spēles organizēja Turīna, Latvija nospēlēja 3:3. Tas kļuva par Latvijas vienīgo punktu visā turnīrā.
Amerikāņi pirmajā maiņā iespēlēs brāļus Breidiju un Metjū Tkačaku. Otrs ir Uvja Balinska un Sanda Vilmaņa komandas biedrs Floridas "Panthers". Starp viņiem Džeks Eikels, kurš karjeras laikā spēlējis kopā ar Zemgu Girgensonu.
Otrajā maiņā spēlēs viens no Toronto "Maple Leafs" līderiem Ostons Metjūzs, trešajā virknējumā Teidžs Tompsons un Dilans Larkins, bet ceturtajā - Džeitī Millers un Džeks Hjūzs.
Ārpus sastāva palikuši aizsargs Džeksons Lakombe, uzbrucējs Kleitons Kelers un vārtsargs Džeiks Otindžers.
First looks at how Team USA is lining up at the #WinterOlympics 👀— USA Hockey (@usahockey) February 12, 2026
See ya in one hour for puck drop! pic.twitter.com/LCOLJiCyqA
Zināms arī Latvijas izlases vārtsargs šajā spēlē. Tas būs Elvis Merzļikins, kurš pārstāv Kolumbusas "Blue Jackets" un pēdējā laikā demonstrējis saturīgu sniegumu. Viņš šajā sezonā vārtos stājies 21 spēlē, kurā vidēji atvairījis 88,8% metienu un ielaidis 3,49 ripas.
Pretinieku vārtos stāsies Konors Helebaks. Viņš ikdienā pārstāv Vinipegas "Jets", šīs sezonas 36 spēlēs atvairot 90% metienus un ielaižot 2,79 ripas.
Treneri izvēlējušies sastāvu spēlei. Ārpus tā palikuši veterāni - uzbrucējs Roberts Bukarts un aizsargs Oskars Cibuļskis.
Latvijas izlases pirmo maiņu veidos Uvis Balinskis ar Kristiānu Rubīnu aizsardzībā un Sandi Vilmani - Zemgu Girgensonu - Eduardu Tralmaku uzbrukumā.
Otrajā maiņā spēlēs Jānis Jaks un Kristaps Zīle aizsardzībā, Rihards Bukarts - Rūdolfs Balcers - Teodors Bļugers uzbrukumā
Trešajā maiņā spēlēs Alberts Šmits un Roberts Mamčics aizsardzībā, Renārs Krastenbergs - Dans Ločmelis - Kaspars Daugaviņš uzbrukumā.
Ceturtajā maiņā spēlēs Ralfs Freibergs aizsardzībā (vēl kāds aizsargs no sešiem pievienosies), kā arī Mārtiņš Dzierkals - Anrī Ravinskis - Oskars Batņa uzbrukumā.
Haralds Egle paliks spēles sākumā kā 13. uzbrucējs, bet tas nenozīmē, ka viņš nevarētu iesaistīties mačā.
Latvijas 🇱🇻 nacionālās hokeja izlases sastāvs Olimpiskā turnīra spēlei pret ASV 🇺🇸 valstsvienību! pic.twitter.com/ooGZe4MJqd— LV Hokeja federācija (@lhf_lv) February 12, 2026