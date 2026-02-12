Frančeska Lollobridžida
Citi sporta veidi
Šodien 19:59
Kino dīvas Džinas Lollobridžidas radiniece, ātrslidotāja Frančeska Lollobridžida izcīna otro zelta medaļu olimpiskajās spēlēs
Itālijas ātrslidotāja Frančeska Lollobridžida ceturtdien Milānā izcīnīja otro zelta medaļu mājiniekiem, uzvarot 5000 metru distancē. Savā slidojumā Lollobridžida finišēja sešās minūtēs un 46,17 sekundēs.
Nīderlandiete Merela Koneina zaudēja vienu sekundes desmitdaļu, bet norvēģiete Rangna Vīklunna bija vēl septiņas sekundes simtdaļas lēnāka.
Šajās olimpiskajās spēlēs Lollobridžida kļuva par čempioni arī 3000 metru distancē. Pirms četriem gadiem Pekinā viņa izcīnīja sudrabu 3000 metros un bronzu sacensībās ar kopēju startu.
Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.
Pasaulslavenā aktrise Luidžija "Džina" Lollobridžida (1927-2023) bija viņas radiniece.
Itāļu kino leģenda Džina Lollobridžida (1927-2023)
