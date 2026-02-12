Sporta Arbitrāžas tiesa noraida daiļslidošanas trenera Reinsalu apelāciju par nepielaišanu olimpiskajām spēlēm
Sporta arbitrāžas tiesa (CAS) noraidījusi Latvijas un Lietuvas daiļslidotāju trenera un konsultanta Raimo Reinsalu apelāciju par nepielaišanu olimpiskajām spēlēm, vēsta CAS. Reinsalu strādā gan Lietuvas izlasē, gan Latvijas daiļslidotāja Federa Kuļiša komandā. Kuļišs olimpisko spēļu sacensības noslēdza pēc īsās programmas.
Speciāli olimpiskajām spēlēm izveidotā CAS grupa pirmdien saņēma iesniegumu un trešdien uzklausīja Reinsalu.
CAS uzklausīja argumentus un atgādināja, ka pagaidu diskvalifikācija ir piesardzības un aizsardzības pasākums, nevis disciplinārsods. Tās funkcija nav paredzēt vainas prezumpciju, bet gan aizsargāt sporta integritāti.
Ņemot vērā apsūdzību nopietnību, CAS kolēģija uzskatīja, ka Starptautiskās slidošanas savienības (ISU) Disciplinārlietu komisijai bija tiesības secināt, ka trenera atstāšana amatā līdz galīgā lēmuma pieņemšanai varētu radīt riskus, kas nav savienojami ar ISU Ētikas kodeksa preventīvajiem un aizsardzības mērķiem. Līdz ar to pieteikums tika noraidīts.
Pats treneris arī vērsies pie ISU ar prasību to atcelt, norādot, ka tas ir apzināts mēģinājums ietekmēt perspektīvo Latvijas un Lietuvas sportistu emocionālo noskaņojumu pirms viņiem nozīmīgiem startiem.
ISU sestdien iesniedza sūdzību pret Reinsalu ISU Disciplinārlietu komisijā, un treneris aicināts iesniegt atbildes paziņojumu 21 dienas laikā.
Latvijas Olimpiskajā komitejā (LOK) aģentūru LETA informēja, ka Reinsalu iekļaušana Latvijas delegācijā jau sākotnēji nebija plānota, lai gan pastāvēja iespēja, ka treneris varētu atbalstīt Latvijas daiļslidotāju Fediru Kuļišu kā citas delegācijas pārstāvis. Taču LOK tādu iespēju neapstiprināja, un Reinsalu iesaiste kā Kuļiša, kurš trenējies pie Reinsalu un Olgas Kovaļkovas, palīgam nebija paredzēta.
Daiļslidotāja Sofja Stepčenko un viņas bijušie treneri Reinsalu un Kovaļkova līdz šim snieguši savstarpēji pretrunīgu redzējumu par apsūdzībām vardarbībā pret audzēkni.