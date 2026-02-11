ASV ātrslidotājs Stolzs ar olimpisko rekordu izcīna zelta medaļu 1000 metru distancē.
Šodien 22:31
Pussekunde līdz zeltam: dramatiskā 1000 m cīņā uzvar ASV ātrslidotājs Stolzs
ASV ātrslidotājs Džordans Stolzs trešdien ar jaunu olimpisko spēļu rekordu izcīnīja zelta medaļu 1000 metru distancē.
Zelta un sudraba godalgas tika sadalītas pirmspēdējā, 14., pārī, kurā Stolzs finišēja vienā minūtē un 6,28 sekundēs, par pussekundi pārspējot nīderlandieti Jenningu de Bo.
Olimpisko rekordu, kas kopš 2002. gada piederēja nīderlandietim Gerardam van Veldem, Stolzs uzlaboja par deviņām sekundes desmitdaļām. No pašam piederošā pasaules rekorda 21 gadu vecais amerikānis atpalika 0,91 sekundi.
Bronzas medaļu izcīnīja ķīnietis Nins Džonjuaņs, kurš uzvarētājam zaudēja 1,06 sekundes un bija septiņas sekundes simtdaļas ātrāks par ceturto vietu guvušo poli Damjanu Žureku.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.