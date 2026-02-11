Slovākijas hokejisti olimpiskā turnīra pirmajā mačā pārspēj Somiju
Slovākijas vīriešu hokeja izlase trešdien Milānā olimpisko spēļu turnīra pirmajā mačā ar rezultātu 4:1 (1:0, 0:1, 3:0) pārspēja Somiju.
Slovāki uzvarēja somus, spītējot pretinieku ievērojami labākai metienu attiecībai - 40:25.
Olimpisko spēļu vīriešu hokeja turnīra pirmos vārtus guva Jurajs Slafkovskis, kurš astotajā minūtē pārtvēra ripu uzbrukuma zonā un pēc pretinieku apspēlēšanas meta ripu tīklā. Otrā perioda piektajā minūtē Ēli Tolvanens panāca 1:1, izmantojot pārspēku pie vārtiem, kas radās, slovākiem nepaspējot atgriezties pilnā sastāvā pēc noraidījuma.
Trešā perioda astotajā minūtē Dalibors Dvorskis pēc paša uzvarētā iemetiena uzbrukuma turpinājumā panāca 2:1 slovāku labā, bet trešadaļas vidū vairākumu realizēja Slafkovskis. Divas minūtes un 21 sekundi pirms pamatlaika beigām ripu tukšos vārtos meta Adams Ružička, piespēli atdodot arī Slafkovskim.
Slovākijas izlases vārtus sargāja Samuels Hlavajs, bet pretējos vārtos strādāja Jūse Saross.
Olimpiskajā hokeja turnīrā A grupā spēkosies Kanāda, Čehija, Šveice un Francija, B grupā cīnīsies Somija, Zviedrija, Slovākija un Itālija, savukārt C grupā spēlēs ASV, Vācija, Latvija un Dānija. Izslēgšanas turnīrā piedalīsies visas 12 izlases, labākajām četrām pēc grupu turnīra uzreiz nodrošinot vietu ceturtdaļfinālā.
Pēc 12 gadu pārtraukuma olimpisko spēļu turnīrā piedalās arī Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāji.