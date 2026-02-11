Ostapenko pārliecinoši revanšējas Osorio par zaudējumu Parīzes olimpiskajās spēlēs
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko trešdien iekļuva Dohas "WTA 1000" turnīra vienspēļu sacensību ceturtdaļfinālā.
Trešās kārtas jeb astotdaļfināla mačā Ostapenko, kura WTA rangā ieņem 24. vietu, ar 6-3, 6-1 pieveica kolumbieti Kamillu Osorio (WTA 80.), kurai pēc ilgas gaidīšanas piekāpās Parīzes olimpisko spēļu pirmajā kārtā. Par ceturtdaļfināla sasniegšanu Ostapenko nopelnīja 215 punktus WTA rangā.
Jau ziņots, ka pirmajā kārtā Ostapenko ar 6-7 (6:8), 6-3, 6-4 uzvarēja krievieti Anastasiju Zaharovu (WTA 105.), bet otrajā ar 6-4, 6-2 pārspēja viņas tautieti Jekaterinu Aleksandrovu, kura ir planētas desmitā rakete un šajā turnīrā bija izsēta ar astoto numuru.
Ceturtdaļfinālā Ostapenko tiksies ar itālieti Elizabetu Kočareto (WTA 57.), kura trešajā kārtā gandrīz trīs stundu ilgā cīņā ar 7-6 (7:5), 5-7, 6-4 pārspēja amerikānieti Annu Lī (WTA 41.). Itālijas tenisiste pirmo reizi karjerā iekļuva "Grand Slam" vai "WTA 1000" raudzes turnīra ceturtdaļfinālā. Ostapenko turnīrā startē arī dubultspēlēs, kur pārī ar taivānieti Suveju Sje arī sasniegusi ceturtdaļfinālu.
Ostapenko ir divkārtēja Dohas turnīra fināliste, titulmaču sasniedzot arī pērn, kad atzina amerikānietes Amandas Aņisimovas pārākumu. Fināla sasniegšana Ostapenko deva 650 WTA ranga punktus, kurus neaizstāvot, viņu gaida kritums rangā. Turnīrs Dohā norisinās cietā seguma kortos.