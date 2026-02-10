Deniss Vasiļjevs neslēpj gandarījumu par sasniegto
Latvijas daiļslidotājs Deniss Vasiļjevs ir apmierināts ar savu sniegumu Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu daiļslidošanas sacensību īsajā programmā. To viņš atzina sarunā ar žurnālistiem.
Jau ziņots, ka Vasiļjeva sniegums īsajā programmā tika vērtēts ar 82,44 punktiem, kas viņam šobrīd dod vietu ārpus labāko desmitnieka 18 startējušo daiļslidotāju konkurencē. Izvēles programmai, kas notiks piektdien, kvalificēsies 24 labāko rezultātu īpašnieki.
"Ar visu spiedienu un visu, kas bija šosezon, un to, kā atbraucām, es esmu ļoti pārliecināts un pateicīgs savam ķermenim, emocijām un prasmēm. Godīgi sakot, esmu ļoti apmierināts ar to, ko izpildīju," teica Vasiļjevs.
Daiļslidotājs izcēla, ka, lai gan ir daudz pozitīvu emociju, viņš nav īsti apmierināts ar punktu skaitu, ko saņēma par savu sniegumu īsajā prorgammā.
"Šobrīd nevaru pateikt pārāk daudz, tikai to, ka man patīk tas, ko paveicu. Esmu ļoti pateicīgs, ka esmu savās trešajās olimpiskajās spēlēs. Ar visu to ceļu, ko esmu veicis, tikai ceru, ka ar šo slidojumu un visu, ko parādīju vairāku gadu garumā, esmu iedvesmojis jauniešus iziet uz ledus un atrast pozitīvās emocijas," turpināja daiļslidotājs.
Viņš norādīja, ka četrkāršos apgriezienus šobrīd izpilda ar ļoti lielu piesardzību, un šobrīd viņš vēlās aizvadīt vienkārši pārliecinošus slidojumus.
"Esmu satraumējies, jo darīju pārāk daudz, un ar visiem izaicinājumiem, kuri vispār bijuši šosezon, varu teikt tikai paldies par atbalstu no Latvijas Olimpiskajai vienībai, ka palīdzēja. Es gribu vairāk četru apgriezienu lēcienus, un vēlos tos no treniņiem pārcelt uz programmu, bet es arī gribu slidot maksimāli akurāti un ar baudu. Gribu iziet uz ledus un būt pateicīgs visiem, kuri mani atbalstījuši, un iedot pozitīvās emocijas," stāstīja sportists.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.