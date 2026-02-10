Isabella un Rasmuss Vrano (foto: Scanpix / AP)
Šodien 22:52
Zviedru māsa un brālis Vrano dramatiski izcīna zelta medaļu jaukto pāru sacensībās kērlingā
Zviedrijas duets māsa Isabella Vrano un brālis Rasmuss Vrano otrdien Kortīna d'Ampeco izcīnīja zelta medaļu olimpisko spēļu jaukto pāru sacensībās kērlingā. Finālā Zviedrijas duets ar 6:5 uzvarēja amerikāņus Kori Tīsu un Koriju Dropkinu, pēdējos divus punktus gūstot astotajā endā.
Bronzas spēlē 2022. gada olimpiskie čempioni itāļi Stefānija Konstantīni un Amoss Mozaners ar 5:3 bija pārāki pār britiem Dženiferu Dodsu un Brūsu Muatu.
Olimpisko spēļu jaukto pāru sacensībās desmit dueti vispirms aizvadīja apļa turnīru, labākajiem četriem iekļūstot pusfinālos.
Iepriekšējā Olimpiādē par uzvarētājiem jaukto pāru kērlinga turnīrā kļuva Itālijas duets Konstantīni un Mozaners, pie sudraba godalgas tika Norvēģijas, bet pie bronzas medaļas - Zviedrijas kērlingisti.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.