Bijušais Latvijas izlases rekordists Tambijevs iztiku pelnīs Putina dzimtās pilsētas kluba SKA treneru štābā
Bijušais Latvijas izlases uzbrucējs Leonīds Tambijevs pievienojies Kontinentālās hokeja līgas (KHL) Sanktpēterburgas klubam SKA kā galvenā trenera palīgs.
Дней без объявления Леонида Тамбиева: 0️⃣— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) February 10, 2026
Почти 35 лет назад Леонид Григорьевич играл за СКА, а теперь официально возвращается в наш клуб в новой роли 👍 Приветствуем в тренерском штабе армейцев! https://t.co/T2tWipJvlW pic.twitter.com/Ui7A3SFhZG
55 gadus vecais Tambijevs ir spēlējis Latvijas izlasē kopš pirmās oficiālās spēles un pārstāvējis valstsvienības krāsas visos pasaules čempionātos no 1993. līdz 2007. gadam, kā arī visos četros Olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīros un abos 2002. un 2006. gada olimpisko spēļu hokeja turnīros. 2007. gada 13. aprīļa spēlē pret Somijas izlasi kopā ar Aleksandru Semjonovu kļuva par pirmajiem Latvijas hokeja izlases hokejistiem, kas sasniedza 200 aizvadīto oficiālo spēļu slieksni Latvijas hokeja izlases rindās. Tambijevs ir arī visu laiku rezultatīvākais Latvijas izlases hokejists.
Pēc sportista karjeras beigām Tambijevs kļuva par treneri. Galvenā trenera amatā kļuvis par Krievijas Augstākās līgas 2018. un 2019. gada čempionu. KHL no 2020. līdz 2021. gadam trenēja Novokuzņeckas "Metallurg", bet no 2021. līdz 2025. gada decembrim — Vladivostokas "Admiral".