Fedirs Kuļišs: liktenīga kļūda liedza iespēju cīnīties par augstu vietu
Latvijas daiļslidotāja Fedira Kuļiša pieļautā kļūda slidojuma sākumā izšķīra viņa kvalificēšanos izvēles programmai, sarunā ar žurnālistiem norādīja Latvijas daiļslidotājs.
Kuļišs otrdien Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu īsajā programmā daiļslidošanā ar 66,86 punktiem ir 12. vietā no 13 startējušajiem sportistiem, kas liegs kvalificēties izvēles programmai. Pēc viņa turpinājumā vēl tikai startēs sacensību favorīti.
"Pēc kļūdas slidojuma sākumā bija grūti saņemties, jo nokritu ļoti neveiksmīgi. Nokritu ļoti nepatīkami un jutu sāpes kājā, bija grūti, bet man nebija izvēles un vajadzēja saņemties un noslidot līdz beigām," teica Latvijas sportists.
"Kritienā sanāca sasist nervu gurnā, un tas nervs tā saspiedās, ka bija grūti atsperties uz tās kājas," piebilda Latvijas daiļslidotājs.
Kuļišs jau pašā slidojuma sākumā neveiksmīgi nokrita, taču atlikušo programmas daļu noslidoja bez lielām kļūdām.
"Viena kļūda izšķīra manu kvalificēšanos izvēles programmai. Tas ir ļoti nepatīkami arī neskatoties uz to, ka tās ir tikai manas pirmās olimpiskās spēles. Gatavojos labākam rezultātam, bet mēdz gadīties dažādi," izcēla sportists.
20 gadus vecais sportists olimpiskajās spēlēs startēja pirmo reizi, un viņš norādīja, ka pirms debijas nebija papildu satraukums, taču sajūtas bijušas pavisam citādākas nekā pirms citām sacensībām.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.