Aļona Ostapenko
Citi sporta veidi
Šodien 20:32
Aļona Ostapenko ar Sje Dohas "WTA 1000" turnīrā sasniedz dubultspēļu ceturtdaļfinālu
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko duetā ar taivānieti Suveju Sje otrdien sasniedza Dohas "WTA 1000" turnīra dubultspēļu sacensību ceturtdaļfinālu.
Ostapenko un Sje turnīrā izsētas ar trešo numuru un no pirmās kārtas bija brīvas, bet otrajā viņas ar 6-3, 6-3 uzvarēja slovēnieti Andreju Klepaču un polieti Katažinu Piteru.
Ceturtdaļfināla sasniegšana dod 215 WTA dubultspēļu ranga punktus. Pretinieces nākamajā kārtā Latvijas un Taivānas duets noskaidros trešdien.
Jau ziņots, ka vienspēļu sacensībā Ostapenko sasniegusi trešo kārtu jeb astotdaļfinālu.
Turnīrs Dohā norisinās cietā seguma kortos.