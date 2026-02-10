Olaines novada sportistiem sasniegumi džudo sacensībās
Olaines novada jaunie sportisti izcīnījuši godalgas džudo un sambo sacensībās, izceļot Amelijas Samorokovas uzvaras vairākās vecuma un svara kategorijās. Pasākumi ar plašu dalībnieku skaitu apliecina augstu sacensību līmeni un augošu interesi par šiem sporta veidiem Latvijā.
18. janvārī aizvadīts džudo skolu kauss. Sacensībās piedalījās ap 400 skolēniem no vairāk nekā 100 skolām visos Latvijas reģionos. Šis čempionāts ir daļa no programmas "Džudo skolā”, kuras mērķis ir iekļaut džudo sacensības Izglītības un zinātnes ministrijas oficiālajā sporta kalendārā, kā arī integrēt džudo nacionālajā skolu sporta programmā, Olaines novada sportistei Ameliai Samorokovai 1. vieta U10 +36kg , pārstāvot Olaines 2. vidusskolu.
Februāra sākumā Rīgā notika Latvijas Republikas atklātās sambo meistarsacīkstes jaunajiem sportistiem U11, U13 un U15 vecuma grupās. Sacensībās piedalījās vairāk nekā 150 dalībnieku no dažādiem Latvijas un Lietuvas reģioniem, kas apliecināja sacensību augsto līmeni un plašo interesi. Olaines novada sportistiem arī šajās sacensībās godalgas: Ameliai Samorokovai 1.vieta U11 un 2.vieta U15, Artūram Tamulim 3. vieta U11, pārstāvot Vsevoloda Zeļonija sporta skolu.