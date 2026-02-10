Ostapenko pārliecinoši uzvar WTA 10. raketi un sasniedz Dohas astotdaļfinālu
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko otrdien sasniedza Dohas "WTA 1000" turnīra vienspēļu sacensību trešo kārtu jeb astotdaļfināļu.
Otrajā kārtā Ostapenko, kura WTA rangā ieņem 24. vietu, ar 6-4, 6-2 pārspēja krievieti Jekaterinu Aleksandrovu, kura ir ir planētas desmitā rakete un šajā turnīrā bija izsēta ar astoto numuru. Abas tenisistes līdz šim bija tikušās 11 reizes, no kurām sešās, tajā skaitā pēdējās četrās, bija uzvarējusi Ostapenko.
Par trešās kārtas sasniegšanu Ostapenko nopelnīja 120 punktus WTA rangā.
Jau ziņots, ka pirmajā kārtā Ostapenko ar 6-7 (6:8), 6-3, 6-4 uzvarēja krievieti Anastasiju Zaharovu (WTA 105.).
Astotdaļfinālā Latvijas pirmā rakete tiksies ar kolumbieti Kamillu Osorio (WTA 80.) vai čehieti Kateržinu Sinjakovu (WTA 44.).
Ostapenko ir divkārtēja Dohas turnīra fināliste, titulmaču sasniedzot arī pērn, kad atzina amerikānietes Amandas Aņisimovas pārākumu. Fināla sasniegšana Ostapenko deva 650 WTA ranga punktus, kurus neaizstāvot, viņu gaida kritums rangā. Turnīrs Dohā norisinās cietā seguma kortos.