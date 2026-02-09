Lietuvu pārstāvošie daiļslidotāji Elisona Rīda un Sauļus Ambrulevičs.
Lietuvas duets daiļslidošanas ritma dejās sasniedz septīto rezultātu
Lietuvas daiļslidotāji Elisona Rīda un Sauļus Ambrulevičs pirmdien olimpisko spēļu sacensībās dejās uz ledus ritma dejās uzrādīja septīto rezultātu.
Lietuvas dueta sniegumu tiesneši novērtēja ar 82,95 punktiem, kas dod septīto vietu 23 pāru konkurencē. Olimpisko spēļu debitanti no sava rekorda atpalika tikai par 0,13 punktiem.
Līderpozīcijā ir francūži Lorānsa Furnjē-Budrī un Gijoms Sizerons, kuriem tika 90,18 punkti. Sizerons 20 gadus kopā startēja ar Gabrielu Papadaki, kura pērn noslēdza karjeru, tādējādi viņi divatā neizstāvēs olimpisko čempionu titulu.
Vicelīderi ir amerikāņi Medisona Čoka un Evans Beitss, kuri tika novērtēti ar 89,72 punktiem, bet trešo vietu ieņem kanādieši Paipera Žila un Pols Puarjē ar 86,18 punktiem.
Olimpiskie čempioni tiks noskaidroti pēc izvēles dejām, kas norisināsies trešdien.