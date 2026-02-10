VIDEO. Krišjānis Rēdlihs par NHL sapni, Latvijas izlases vairākumu un mūsu hokejistu trumpjiem
Portālā Jauns.lv olimpisko spēļu laikā turpinās podkāstu sērija “Olimpiskais ceļš”. Izdevniecības "Rīgas Viļņi" portālu galvenais redaktors Kristaps Saulītis uz sarunu aicināja trīs olimpisko spēļu dalībnieku, ilggadējo Latvijas izlases aizsargu un tagad jauniešu hokeja treneri Krišjāni Rēdlihu.
Krišjānis Rēdlihs sarunā atcerējās, kā aizsākās viņa hokejista gaitas. Pie vainas bija skapī atrastais vecākā brāļa Kristapa formas krekls, tad nu viņš un jaunākie brāļi Jēkabs un Miķelis arī nolēma pamēģināt. Tagad par hokeja skolas "Big" treneris apbrīno bērnības dienās piedzīvotos loģistikas izaicinājumus, kā viņš ar brāļiem no Imantas sabiedriskajā transportā ar milzīgām somām kratījies no Imantas līdz Daugavas sporta nama hallei. Hokejs ir dārgs sports un bērnībā jau nav skaidrs, vai bērns tiešām vēlēsies palikt šajā nodarbē, tāpēc ļoti būtiski ir palīdzēt bērnu vecākiem ar kaut kādu inventāru, to viņš cenšas darīt arī savā sporta skolā.
Neraugoties uz labam hokeja aizsargam atbilstošiem auguma parametriem, pēc Krišjāņa domām, viņam līdz Nacionālās hokeja līgas (NHL) sasniegšanai pietrūcis tieši fiziskās sagatavotības, kas liedza noturēties Ziemeļamerikā un atveda atpakaļ uz Eiropu, kur ilgus gadus spēlēja Rīgas "Dinamo". Politiskā nokrāsa šim Krievijas projektam ir acīm redzama, tomēr, ja skatāmies no hokeja prizmas, tāda spēcīga vadošā komanda piesaistīja bērnus sportam. Viņiem bija sapnis tikt komandā, tāpēc viņa ne vien gāja uz spēlēm, bet trenējās, imitēja savus elkus un centās izaugt līdz tam līmenim. Interesanti, ka šajā laikā 45 gadus vecajam Krišjānim Rēdliham tieši laba fiziskā sagatavotība ļauj turpināt spēlēt visaugstākajā līmenī Latvijā - Baltijas atklātajā čempionātā, kur aizsargs krāj vidēji ap punktu spēlē.
Rēdlihs nevēlas piekrist viedoklim, ka pēdējos pasaules čempionātos Latvijas izlasei klibojis vairākums. Pēc Krišjāņa domām, izspēles bija labas tikai ripa nav gājusi vārtos. Protams, lai ripa būtu vārtos ir nepieciešama neliela veiksme, māka veiksmīgi izspēlēt divi pret viens situācijas. Sarunas laikā ilggadējais Latvijas izlases aizsargs nosauc mūsu izlases sastāva stiprās puses un atgādina, ka pirms 20 gadiem, kad olimpiskās spēles arī notika Itālijā, pirmajā mačā izdevās dabūt punktu no amerikāņiem, kāpēc lai tas neizdotos arī šoreiz, ja izlases kodolam jau ir bronzas medaļu rūdījums.