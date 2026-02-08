Medaļu kopvērtējumā vadību pārņem Norvēģija
Norvēģija svētdien pārņēma vadību Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu medaļu ieskaitē.
Pēc sestdienas, kad tika sadalīti pirmie medaļu komplekti, pa vienai medaļai no katra cēlmetāla bija Norvēģijai, Itālijai un Japānai. Svētdien norvēģi pievienoja vēl divas zelta medaļas - distanču slēpošanas skiatlonā par čempionu kļuva Juhaness Klēbo, bet ātrslidošanā 5000 metros uzvarēja Sanders Eitrems.
Pēc svētdienas sacensībām Norvēģijai ir trīs zelta, viena sudraba un divas bronzas medaļas.
Otro vietu ar divām zelta medaļām ieņem ASV, kurai ir divi tituli - svētdien par čempioni kalnu slēpošanas nobraucienā kļuva Brīzija Džonsone un vakarā zelta godalgas nodrošināja daiļslidotāji komandu sacensībās. Trešo vietu ieņem mājiniece Itālija, kurai šobrīd ir visvairāk medaļu - deviņas (viena zelta, divas sudraba un sešas bronzas).
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.