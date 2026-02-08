Medaļu kopvērtējumā vadību pārņem Norvēģija
foto: AFP/Scanpix
Olimpiskais čempions skiatlonā Juhaness Klēbo.
Citi sporta veidi

Medaļu kopvērtējumā vadību pārņem Norvēģija

Jauns.lv/LETA

Norvēģija svētdien pārņēma vadību Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu medaļu ieskaitē.

Medaļu kopvērtējumā vadību pārņem Norvēģija...

Pēc sestdienas, kad tika sadalīti pirmie medaļu komplekti, pa vienai medaļai no katra cēlmetāla bija Norvēģijai, Itālijai un Japānai. Svētdien norvēģi pievienoja vēl divas zelta medaļas - distanču slēpošanas skiatlonā par čempionu kļuva Juhaness Klēbo, bet ātrslidošanā 5000 metros uzvarēja Sanders Eitrems.

Pēc svētdienas sacensībām Norvēģijai ir trīs zelta, viena sudraba un divas bronzas medaļas.

Otro vietu ar divām zelta medaļām ieņem ASV, kurai ir divi tituli - svētdien par čempioni kalnu slēpošanas nobraucienā kļuva Brīzija Džonsone un vakarā zelta godalgas nodrošināja daiļslidotāji komandu sacensībās. Trešo vietu ieņem mājiniece Itālija, kurai šobrīd ir visvairāk medaļu - deviņas (viena zelta, divas sudraba un sešas bronzas).

Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.

Tēmas

ItālijaASVOlimpiskās spēlesNorvēģijaJuhaness Klēbo

Citi šobrīd lasa