Japānis Kimura kļūst par olimpisko čempionu snovbordā "Big Air" disciplīnā. VIDEO
21 gadu vecais Japānas sportists Kira Kimura sestdien Livinjo izcīnīja olimpisko zelta medaļu snovbordā "Big Air" disciplīnā.
Finālā uzvarētājs tika noskaidrots, summējot divus labākos rezultātus pēc trīs kārtām. 21 gadu vecais Kimura sacensības noslēdza ar 179,5 punktiem. Par astoņiem punktiem mazāk bija viņa tautietim Rjomam Kimatam, bet vēl trīs punktus mazāk guva ķīnietis Su Jimins.
Goud en zilver voor Japan op de spectaculaire Big Air bij het snowboarden. Met deze sprong wordt Kira Kimura olympisch kampioen.
Winterspelen
Pekinas olimpiskajās spēlēs tobrīd 17 gadus vecais Su kļuva par čempionu, pievienojot sudrabu arī slopstailā. Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.
Pirmajā dienā Itālija, Japāna un Norvēģija izcīnījušas pa vienam medaļu komplektam katra.