ASV hokeja izlase sagrauj Somijas hokejistes, kuras vakar skāra vēdera vīruss
ASV sieviešu hokeja izlase olimpisko spēļu turnīra mačā ar rezultātu 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) sagrāva Somijas izlasi, kuru turnīra priekšvakarā skāra vēdera vīruss.
Viena no piecām vārtu guvējām Hilarija Naita olimpisko spēļu turnīros guvusi 14 vārtus, kas ir ASV izlases atkārtots rekords. Precīzus metienus pievienoja arī Aleksa Kārpentere, Teilora Haizī, Megana Kellere un Abija Mērfija. Vārtsardze Ērina Frankela tika galā ar visiem 11 Somijas hokejistu metieniem. Amerikānietes pa pretinieču vārtiem meta 49 reizes.
A grupā sešus punktus divās spēlēs guvusi ASV, divi punkti vienā mačā ir Šveicei, pie viena punkta divās cīņās tikusi Čehija, Somija vienīgajā spēlē ir bez punktiem, bet Kanāda tikai sestdien sāks turnīru. B grupā pēc divām spēlēm Zviedrijai ir seši punkti, Vācijai, Japānai un Itālijai - pa trīs, bet Francija ir bez punktiem. Olimpisko spēļu turnīrā desmit komandas sadalītas divās apakšgrupās, balstoties pēc ranga. Ceturtdaļfinālā iekļūs visas piecas A grupas dalībnieces, kā arī trīs labākās komandas no B grupas.