Demonstranti Milānā "saķērušies" ar policiju
Milānā demonstrācijās pret olimpiskajām spēlēm svētdien izgāja vairāki tūkstoši cilvēku, no kuriem daži arī "saķērās" ar likumsargiem.
Demonstrācija kopumā noritēja mierīgi, taču tās noslēgumā izcēlās sadursmes, protestētājiem apmētājot policistus ar petardēm un akmeņiem. Likumsargi izmantoja asaru gāzi, lai viņus izklīdinātu. Pagājušās nedēļas nogalē Turīnā protestu laikā tika ievainoti vairāk nekā 100 policisti.
Protestētāji kritizēja mākslīgā sniega izmantošanu un koku izciršanu, gatavojoties olimpiskajām spēlēm, kā arī protestēja pret mājokļu krīzi Milānā. Demonstrāciju organizēja arodbiedrības, tiesību aizstāvju grupas un aktīvisti. "Spēles vairs nav ilgtspējīgas ne no vides, ne sociālā viedokļa, to laiks ir beidzies," ziņu aģentūrai AFP sacīja 29 gadus vecā protestētāja Frančeska Misana.
Viens no demonstrācijas organizatoriem Alberto di Monte medijam AFP norādīja, ka šīs spēles tika reklamētas kā ilgtspējīgas un izmaksu ziņā neitrālas, taču, tā kā šīs ir vienas no ģeogrāfiski izkliedētākajām spēlēm vēsturē, miljardiem eiro tika iztērēti, lai izbūvētu ceļus, nevis aizsargātu kalnus. Tikmēr Milāna ir pārtapusi par "patīkamu Disnejlendu tūristiem", kas rīko virkni lielu pasākumu, bet atstāj novārtā savus iedzīvotājus, viņš piebilda.
"Atgūsim pilsētu, atbrīvosim kalnus!" vēstīja protestētāju plakāti. Viens no protestētājiem asi nosodīja simtiem koku nociršanu, lai izveidotu olimpisko bobsleja trasi, un demonstrantiem bija līdzi desmitiem no kartona izgatavotu koku, kurus tie simboliski izklāja uz zemes.
"Brīvi kalni, mazāk ICE, vairāk ledāju," vēstīja cits protestētāju plakāts, kritizējot ASV imigrācijas kontroles aģentūras ICE aģentu iesaistīšanos ASV drošības plānošanā olimpiskajām spēlēm.
Jau ziņots, ka piektdien Itālijā četrās dažādās vietās tika atklātas 25. ziemas olimpiskās spēles. Latvija tajās pārstāvēta ar vēsturē lielāko delegāciju - 68 sportistiem.