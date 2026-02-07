Latvijas uzbrucējs Vladislavs Gutkovskis sestdien pēc trīs sezonu pārtraukuma atgriezās Polijas futbola ekstraklasē.
Futbols
Šodien 20:31
Gutkovska atgriešanās spēlē "Arka" pēdējās minūtēs izsēj divu vārtu pārsvaru
Latvijas uzbrucēja Vladislava Gutkovska pārstāvētā Gdiņas "Arka" sestdien pēc trīs sezonu pārtraukuma atgriezās Polijas futbola ekstraklasē, mājās spēlējot neizšķirti 2:2 (1:0) ar Varšavas "Legia".
Pirmajā puslaikā mājiniekiem vārtus guva Mihals Marcjaniks un 58. minūtē 2:0 panāca Nazarijs Rusins, abos vārtu guvumos asistējot Sebastianam Kerkam. Iepriekšējos trīs gadus Dienvidkorejā spēlējušais Gutkovskis laukumā devās uz maiņu 63. minūtē. Pamatlaika pēdējā minūtē un kompensācijas laika ceturtajā minūtē "Legia" komandai divus vārtus guva Antonio Čolaks pēc Ermala Krasniči piespēlēm.
Piektdien Alvis Jaunzems atgriezās Gdaņskas "Lechia" pieteikumā, taču laukumā nedevās, viņa pārstāvētajai komandai mājās spēlējot neizšķirti 1:1 ar Krakovas "Cracovia".
"Lechia", kas sezonu sāka ar pieciem atņemtiem punktiem, ar 24 punktiem 20 spēlēs ir desmitā, bet "Arka" ar 22 punktiem 19 mačos ieņem 14. vietu 18 komandu konkurencē.