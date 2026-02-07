Itāliete Frančeska Lollobridžida izcīna olimpisko zeltu ātrslidošanas 3000 metru distancē dāmām.
Citi sporta veidi
Šodien 18:48
Itāliete uzstāda olimpisko rekordu 3000 metru ātrslidošanā un izcīna zeltu
Ar jaunu olimpisko rekordu ātrslidošanas 3000 metru distancē dāmām, par olimpisko čempioni kļuvusi itāliete Frančeska Lollobridžida.
Lollobridžida 3000 metru distancē finišēja trīs minūtēs un 55,28 sekundēs, labojot iepriekšējās olimpiskajās spēlēs Pekinā Nīderlandes ātrslidotājas Irēnes Šhautenas sasniegto olimpisko rekordu. Sudraba medaļu izcīnīja norvēģiete Rangne Viklunna, kura no līderes atpalika 2,26 sekundes, savukārt trešajā vietā ierindojās Kanādas ātrslidotāja Valērija Maltē, no līderes atpaliekot 2,65 sekundes. Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.