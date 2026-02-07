Vācijas hokejistes olimpiskajāš spēlēs pārspēj Japānas izlasi
Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpisko spēļu sieviešu hokeja turnīra B grupas spēlē sestdienas pirmajā mačā Vācijas izlase ar 5:2 (3:0, 2:2, 0:0) pārspēja Japānas valstsvienību.
Pirmajā periodā Daria Gleisnere, Emīlija Niksa un Nikola Handrašeka-Eizenšmita panāca 3:0 vāciešu labā, bet otrajā periodā Handrašeka-Eizenšmita un Laura Kluge panāca graujošo 5:0. Turpinājumā japānietēm vārtus guva Mei Miura un Jumeka Vadžima.
Jau ziņots, ka pirmajās grupas spēlēs vācietes ar 1:4 zaudēja Zviedrijai, bet Japānas izlase ar 3:2 pieveica Franciju. Sestdien sieviešu hokeja turnīrā notiks arī Zviedrijas un Itālijas, ASV un Somijas, kā arī Šveices un Kanādas dueļi.
Olimpisko spēļu turnīrā desmit komandas sadalītas divās apakšgrupās, balstoties pēc ranga. Ceturtdaļfinālā iekļūs visas piecas A grupas dalībnieces - Kanāda, ASV, Somija, Čehija un Šveice -, kā arī trīs labākās komandas no B grupas, kurā cīņās Zviedrija, Vācija, Itālija, Francija un Japāna.