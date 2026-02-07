"TTT Rīga" komanda Baltijas līgas spēlē pārspēj "Šiauliai-Vilmers" basketbolistes
Latvijas sieviešu basketbola komanda "TTT Rīga" sestdien Baltijas basketbola līgas (WBBL) pirmās divīzijas spēlē mājās ar rezultātu 72:63 (23:6, 18:28, 18:16, 13:13) pārspēja "Šiauliai-Vilmers" komandu.
Rīdziniecēm rezultatīvākā bija Enija Ķīvīte ar 14 punktiem, divām rezultatīvām piespēlēm un divām izcīnītām bumbām zem groziem. 12 punktus, piecas rezultatīvas piespēles un piecas bumbas zem groziem sakrāja Enija Vīksne.
Pretiniecēm 18 punktus guva un piecas rezultatīvas piespēles atdeva Daļa Donskičīte. Pa 12 punktiem guva gan Ugne Grigaļūnaite, gan Lilija Vahinekapu. Rūta Stiprā guva 11 punktus un izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas.
"TTT Rīga" ar 13 uzvarām 15 spēlēs ieņem otro vietu, bet "Šiauliai-Vilmers" ar 11 uzvarām 17 mačos ir pozīciju zemāk.
WBBL pirmajā divīzijā Latviju pārstāv "TTT Rīga" un "Rīgas Stradiņa universitāte" (RSU), Lietuvu - Viļņas "Kibirkštis", Klaipēdas "Neptūnas-Amberton", Klaipēdas LCC, "Šiauliai-Vilmers", Alītas "Gut.lt", Kauņas "Aistes-LSMU" un "Panevežys", bet Igauniju - Tallinas TSA/"Cityteed".
Otrajā divīzijā Latviju pārstāv "Liepāja"/LSSS, Latvijas Jaunatnes izlase, "TTT Juniores" un "Daugavpils Universitāte" (DU).
Iepriekšējā Baltijas līgas sezonā par čempionēm kļuva Viļņas "Kibirkštis" basketbolistes, kuras finālā pārspēja Klaipēdas "Neptūnas", bet cīņā par bronzas medaļām "TTT Rīga" pieveica Klaipēdas LCC.