Šveices hokejistes izglābjas pamatlaikā un uzvar Čehiju pēcspēles metienos
Šveices sieviešu hokeja izlase piektdien olimpisko spēļu turnīra mačā ar Čehiju izglābās no zaudējuma pamatlaikā un uzvarēja pēcspēles metienu sērijā.
Šveices hokejistes spēcīgākās grupas spēlē bija pārākas ar rezultātu 4:3 (1:2, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0).
Jau otrajā minūtē čehietes vadībā izvirzīja Kristīna Kaltunkova, astotajā minūtē Laura Cimermana vienus vārtus atguva, taču Natālija Mlīnkova ātri atjaunoja Čehijas izlasei vadību. Trešā perioda pirmajā pusē vārtu guvumiem apmainījās Terēza Plosova un Alīna Millere, bet divas minūtes un 20 sekundes pirms pamatlaika beigām 3:3 panāca Lāra Kristena.
Pēcspēles metienos šveicietes uzvarēja ar 4:3 - uzvaras metienu realizēja Ivana Veja, bet vārtos veiksmīgi darbojās Saskija Maurere.
Pirms tam B grupā, kurā spēlē otrā ešelona komandas, Japāna ar 3:2 (0:0, 1:1, 2:1) uzvarēja Franciju, pēdējos divus vārtus gūstot pamatlaika noslēdzošajās trīsarpus minūtēs.
A grupā trīs punktus pirmajā spēlē guva ASV, divi punkti vienā mačā ir Šveicei, bet pie viena punkta divās cīņās tikusi Čehija, kamēr Kanādai un Somijai pirmās spēles vēl priekšā. B grupā pa trīs punktiem vienā spēlē ir Zviedrijai, Itālijai un Japānai, bez punktiem cīnās vienu maču aizvadījusī Vācija un divas cīņas nospēlējusī Francija.
Olimpisko spēļu turnīrā desmit komandas sadalītas divās apakšgrupās, balstoties pēc ranga. Ceturtdaļfinālā iekļūs visas piecas A grupas dalībnieces, kā arī trīs labākās komandas no B grupas.
Olimpiskās spēles oficiāli tiks atklātas piektdien, bet spēļu programma sākās jau trešdien.